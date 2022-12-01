На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів

На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів
Випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.

Про це повідомили на сторінці ліцею.

"Уся шкільна родина щиро вітає Просову Олену з успішно складеним НМТ(українська мова -200 балів, вчитель Наталія Бенев'ят). Дякуємо випускниці за наполегливість, старанність, уміння результативно застосовувати здобуті знання, а вчительці – за високу педагогічну майстерність, професіоналізм", - йдеться в дописі.

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Теги: ліцей, Іваничі, 200 балів, НМТ
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