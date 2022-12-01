На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів
Сьогодні, 15:40
Випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.
Про це повідомили на сторінці ліцею.
"Уся шкільна родина щиро вітає Просову Олену з успішно складеним НМТ(українська мова -200 балів, вчитель Наталія Бенев'ят). Дякуємо випускниці за наполегливість, старанність, уміння результативно застосовувати здобуті знання, а вчительці – за високу педагогічну майстерність, професіоналізм", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці ліцею.
"Уся шкільна родина щиро вітає Просову Олену з успішно складеним НМТ(українська мова -200 балів, вчитель Наталія Бенев'ят). Дякуємо випускниці за наполегливість, старанність, уміння результативно застосовувати здобуті знання, а вчительці – за високу педагогічну майстерність, професіоналізм", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ДТП на Соборності загинула психологиня з Луцька
Сьогодні, 15:53
На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів
Сьогодні, 15:40
Смертельна ДТП на Соборності: повідомили деталі
Сьогодні, 14:58
Медіа