На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів

Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.



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"Уся шкільна родина щиро вітає Просову Олену з успішно складеним НМТ(українська мова -200 балів, вчитель Наталія Бенев'ят). Дякуємо випускниці за наполегливість, старанність, уміння результативно застосовувати здобуті знання, а вчительці – за високу педагогічну майстерність, професіоналізм", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюковаотримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.Про це повідомили на сторінці ліцею."Уся шкільна родина щиро вітає Просову Олену з успішно складеним НМТ(українська мова -200 балів, вчитель). Дякуємо випускниці за наполегливість, старанність, уміння результативно застосовувати здобуті знання, а вчительці – за високу педагогічну майстерність, професіоналізм", - йдеться в дописі.

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