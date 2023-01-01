У ДТП на Соборності загинула психологиня з Луцька

Тамара Власова.



Про це повідомила адміністраторка Фейсбук-спільноти КЗЗСО «Луцький ліцей №25 Луцької міської ради», колега Власової Ольга Струбицька.



«Сьогодні під час ДТП загинула наша колега, Власова Тамара Іванівна, практичний психолог ліцею. Важка втрата...для нас усіх. Царство небесне тобі, легких хмаринок, вічного спокою у засвітах... Молимося за упокій твоєї душі... Щирі співчуття родині. Завжди пам'ятатимемо тебе, твою мудрість, відповідальне ставлення до роботи, професіоналізм, відкритість і людяність. Вічна пам'ять...» – йдеться у дописі.







Зауважимо, що Власова Тамара Іванівна – голова методичного осередку педагогів інклюзивного навчання та педагогічного патронажу, практична психологиня КЗЗСО «Луцький ліцей № 25 Луцької міської ради».



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Тамари Власової. Світла пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 червня, на проспекті Соборності, що у Луцьку, сталася дорожньо-транспортна пригода . У ній загинула психологиня з ЛуцькаПро це повідомила адміністраторка Фейсбук-спільноти КЗЗСО «Луцький ліцей №25 Луцької міської ради», колега Власової«Сьогодні під час ДТП загинула наша колега, Власова Тамара Іванівна, практичний психолог ліцею. Важка втрата...для нас усіх. Царство небесне тобі, легких хмаринок, вічного спокою у засвітах... Молимося за упокій твоєї душі... Щирі співчуття родині. Завжди пам'ятатимемо тебе, твою мудрість, відповідальне ставлення до роботи, професіоналізм, відкритість і людяність. Вічна пам'ять...» – йдеться у дописі.Зауважимо, що Власова Тамара Іванівна – голова методичного осередку педагогів інклюзивного навчання та педагогічного патронажу, практична психологиня КЗЗСО «Луцький ліцей № 25 Луцької міської ради».

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