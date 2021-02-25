Судитимуть 42-річного мешканця Луцького району, який стверджував, що Україна сама себе обстрілює

Судитимуть 42-річного мешканця Луцького району, який стверджував, що Україна сама себе обстрілює
42-річний мешканець села поблизу Луцька займався ворожою пропагандою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ області.

У травні цього року він під час спілкування у відео-чаті висловлював власну прихильність до ідей “руського міра”, виправдовував та визнавав правомірним напад росії на Україну, заперечував агресію рф проти нашої держави, стверджував, що Україна сама себе обстрілює.

Слідчі СБУ обвинувачують пропагандиста за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі завершене, матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду.

Досудове розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури в області.

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Теги: СБУ, фанат Росії, суд
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