«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»

«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
Керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що результати ЗСУ на фронті, найближчим часом «всіх порадують».

Про це вона сказала під час брифінгу, - пише Главком.

«Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують. Я впевнена», – сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що підрив окупантами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України клопоту – на який чекали російські окупаційні війська. Українські захисники вкладаються у план контрнаступу. Хоча певні зміни в бойовій роботі відбулися.

Гуменюк каже, що такі зміни вкладаються в той глобальний план, з того самого «страшного просування» Сил оборони, який так лякає ворога. Ба більше – росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на ГЕС, не зупинить ЗСУ.

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Теги: «Південь», контрнаступ
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