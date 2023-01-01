«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
Сьогодні, 16:38
Керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що результати ЗСУ на фронті, найближчим часом «всіх порадують».
Про це вона сказала під час брифінгу, - пише Главком.
«Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують. Я впевнена», – сказала Гуменюк.
Речниця зазначила, що підрив окупантами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України клопоту – на який чекали російські окупаційні війська. Українські захисники вкладаються у план контрнаступу. Хоча певні зміни в бойовій роботі відбулися.
Гуменюк каже, що такі зміни вкладаються в той глобальний план, з того самого «страшного просування» Сил оборони, який так лякає ворога. Ба більше – росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на ГЕС, не зупинить ЗСУ.
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Про це вона сказала під час брифінгу, - пише Главком.
«Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують. Я впевнена», – сказала Гуменюк.
Речниця зазначила, що підрив окупантами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України клопоту – на який чекали російські окупаційні війська. Українські захисники вкладаються у план контрнаступу. Хоча певні зміни в бойовій роботі відбулися.
Гуменюк каже, що такі зміни вкладаються в той глобальний план, з того самого «страшного просування» Сил оборони, який так лякає ворога. Ба більше – росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на ГЕС, не зупинить ЗСУ.
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