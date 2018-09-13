Судитимуть посадовця Підгайцівської сільради, який взяв 4400 доларів хабара
Сьогодні, 16:59
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником одного з відділів Підгайцівської сільської ради Луцького району зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб та депутатів сільської ради щодо прийняття ними рішень про об’єднання трьох земельних ділянок в одну, а також про подальшу зміну її цільового призначення з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення.
Від посади обвинувачений відсторонений.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб та депутатів сільської ради щодо прийняття ними рішень про об’єднання трьох земельних ділянок в одну, а також про подальшу зміну її цільового призначення з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення.
Від посади обвинувачений відсторонений.
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