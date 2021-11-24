Жалілася на болі в серці: у Луцьку посеред вулиці жінка втратила свідомість

Жалілася на болі в серці: у Луцьку посеред вулиці жінка втратила свідомість
У Луцьку в дворі будинку жінка втратила свідомість. Медики, які прибули на місце, виявили у неї раптову зупинку кровообігу.

Про це 27 червня повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

26 червня 2023 року об 13 год. 12 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик: погано жінці, втратила свідомість на вулиці у дворі одного із будинків Луцька.

Фахівці бригади Луцького міського відділення №1 прибула на місце через 6 хвилин, під час огляду констатували раптову зупинку кровообігу.

Зі слів сина, мамі стало погано на вулиці, були болі в серці, їй дали краплі «Корвалол», посадили на лавку, а вона втратила свідомість.

Бригада ЕМД негайно розпочала розширені реанімаційні заходи.

Через 10 хвилин у пацієнтки вдалося відновити серцевий ритм, після чого її було доставлено на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.

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Теги: втрата свідомості, реанімаційні заходи, швидка, Луцьк
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