Жалілася на болі в серці: у Луцьку посеред вулиці жінка втратила свідомість

У Луцьку в дворі будинку жінка втратила свідомість. Медики, які прибули на місце, виявили у неї раптову зупинку кровообігу.Про це 27 червня повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.26 червня 2023 року об 13 год. 12 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик: погано жінці, втратила свідомість на вулиці у дворі одного із будинків Луцька.Фахівці бригади Луцького міського відділення №1 прибула на місце через 6 хвилин, під час огляду констатували раптову зупинку кровообігу.Зі слів сина, мамі стало погано на вулиці, були болі в серці, їй дали краплі «Корвалол», посадили на лавку, а вона втратила свідомість.Бригада ЕМД негайно розпочала розширені реанімаційні заходи.Через 10 хвилин у пацієнтки вдалося відновити серцевий ритм, після чого її було доставлено на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.