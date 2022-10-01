На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік

На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік
Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити в Україні понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст. Що стосується Волині, то тут планують перейменувати майже два десятки населених пунктів.

Про це стало відомо з рішення Нацкомісії.

«На виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України», – йдеться у повідомленні.

Мова йде не лише про заміну суто російських назв, а й про приведення у відповідність до українського правопису написання багатьох назв сіл, селищ і міст.

Отже, на Волині пропонують перейменувати такі населені пункти:

На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік


На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік


На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік



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Теги: населені пункти, перейменування, Волинь
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