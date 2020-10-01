Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які вбили чоловіка на замовлення

Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які вбили чоловіка на замовлення
Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які організованою групою вчинили вбивство на замовлення.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Волинська обласна прокуратура оскаржить в апеляційному порядку вирок суду першої інстанції, яким чотирьох волинян визнано винуватими у вчиненні організованою групою з корисливих мотивів убивства на замовлення.

Нагадаємо, вбивство 46-річного мешканця Ковельщини замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин.

Співорганізатором злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі.

Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.

Члени групи, двоє з яких уже мали конфлікти із законом, ретельно спланували свої дії.

Домовившись і жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, виконавець у ході розмови зранку 16 вересня 2019 року вистрілив потерпілому в голову.

Потім спільники тіло перенесли у ліс, де і закопали.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців усіх причетних до вчинення цього злочину було невдовзі затримано. Суд призначив замовнику убивства та співорганізатору покарання у виді 12 років позбавлення волі, безпосередньому виконавцю – у виді 11 років позбавлення волі і ще одному співучаснику – у виді 10 років позбавлення волі.

Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні членів організованої групи.

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Теги: Ковель, вбивство, чоловік, замовлення
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