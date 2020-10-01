Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які вбили чоловіка на замовлення
Сьогодні, 15:20
Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які організованою групою вчинили вбивство на замовлення.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Волинська обласна прокуратура оскаржить в апеляційному порядку вирок суду першої інстанції, яким чотирьох волинян визнано винуватими у вчиненні організованою групою з корисливих мотивів убивства на замовлення.
Нагадаємо, вбивство 46-річного мешканця Ковельщини замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин.
Співорганізатором злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі.
Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.
Члени групи, двоє з яких уже мали конфлікти із законом, ретельно спланували свої дії.
Домовившись і жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, виконавець у ході розмови зранку 16 вересня 2019 року вистрілив потерпілому в голову.
Потім спільники тіло перенесли у ліс, де і закопали.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців усіх причетних до вчинення цього злочину було невдовзі затримано. Суд призначив замовнику убивства та співорганізатору покарання у виді 12 років позбавлення волі, безпосередньому виконавцю – у виді 11 років позбавлення волі і ще одному співучаснику – у виді 10 років позбавлення волі.
Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні членів організованої групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Волинська обласна прокуратура оскаржить в апеляційному порядку вирок суду першої інстанції, яким чотирьох волинян визнано винуватими у вчиненні організованою групою з корисливих мотивів убивства на замовлення.
Нагадаємо, вбивство 46-річного мешканця Ковельщини замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин.
Співорганізатором злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі.
Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.
Члени групи, двоє з яких уже мали конфлікти із законом, ретельно спланували свої дії.
Домовившись і жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, виконавець у ході розмови зранку 16 вересня 2019 року вистрілив потерпілому в голову.
Потім спільники тіло перенесли у ліс, де і закопали.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців усіх причетних до вчинення цього злочину було невдовзі затримано. Суд призначив замовнику убивства та співорганізатору покарання у виді 12 років позбавлення волі, безпосередньому виконавцю – у виді 11 років позбавлення волі і ще одному співучаснику – у виді 10 років позбавлення волі.
Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні членів організованої групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів
Сьогодні, 15:40
Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які вбили чоловіка на замовлення
Сьогодні, 15:20
Смертельна ДТП на Соборності: повідомили деталі
Сьогодні, 14:58
Медіа