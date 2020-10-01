Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які вбили чоловіка на замовлення





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Волинська обласна прокуратура оскаржить в апеляційному порядку вирок суду першої інстанції, яким чотирьох волинян визнано винуватими у вчиненні організованою групою з корисливих мотивів убивства на замовлення.



Нагадаємо,



Співорганізатором злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі.



Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.



Члени групи, двоє з яких уже мали конфлікти із законом, ретельно спланували свої дії.



Домовившись і жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, виконавець у ході розмови зранку 16 вересня 2019 року вистрілив потерпілому в голову.



Потім спільники тіло перенесли у ліс, де і закопали.



Завдяки скоординованим діям правоохоронців усіх причетних до вчинення цього злочину було невдовзі затримано. Суд призначив замовнику убивства та співорганізатору покарання у виді 12 років позбавлення волі, безпосередньому виконавцю – у виді 11 років позбавлення волі і ще одному співучаснику – у виді 10 років позбавлення волі.



Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні членів організованої групи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура оскаржить вирок чотирьом волинянам, які організованою групою вчинили вбивство на замовлення.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Волинська обласна прокуратура оскаржить в апеляційному порядку вирок суду першої інстанції, яким чотирьох волинян визнано винуватими у вчиненні організованою групою з корисливих мотивів убивства на замовлення.Нагадаємо, вбивство 46-річного мешканця Ковельщини замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин Співорганізатором злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі.Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.Члени групи, двоє з яких уже мали конфлікти із законом, ретельно спланували свої дії.Домовившись і жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, виконавець у ході розмови зранку 16 вересня 2019 року вистрілив потерпілому в голову.Потім спільники тіло перенесли у ліс, де і закопали.Завдяки скоординованим діям правоохоронців усіх причетних до вчинення цього злочину було невдовзі затримано. Суд призначив замовнику убивства та співорганізатору покарання у виді 12 років позбавлення волі, безпосередньому виконавцю – у виді 11 років позбавлення волі і ще одному співучаснику – у виді 10 років позбавлення волі.Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні членів організованої групи.

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