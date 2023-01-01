Смертельна ДТП на Соборності: повідомили деталі
Сьогодні, 14:58
Сьогодні, 27 червня, близько 9 ранку, на проспекті Соборності, що у Луцьку, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій на «мерседесі» збив на смерть жінку.
Як розповіли журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost у секторі комунікації поліції, 60-річний водій, керуючи автомобілем «мерседес», допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка, за словами очевидців, перебігала проїжджу частину.
Відомості за цим фактом внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Попередньо, водій був тверезий. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіли журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost у секторі комунікації поліції, 60-річний водій, керуючи автомобілем «мерседес», допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка, за словами очевидців, перебігала проїжджу частину.
Відомості за цим фактом внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Попередньо, водій був тверезий. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів
Сьогодні, 15:40
Смертельна ДТП на Соборності: повідомили деталі
Сьогодні, 14:58
Медіа