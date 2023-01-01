Смертельна ДТП на Соборності: повідомили деталі

Смертельна ДТП на Соборності: повідомили деталі
Сьогодні, 27 червня, близько 9 ранку, на проспекті Соборності, що у Луцьку, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій на «мерседесі» збив на смерть жінку.

Як розповіли журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost у секторі комунікації поліції, 60-річний водій, керуючи автомобілем «мерседес», допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка, за словами очевидців, перебігала проїжджу частину.

Відомості за цим фактом внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Попередньо, водій був тверезий. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.

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Теги: ДТП, Луцьк, смерть
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