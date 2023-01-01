У Луцьку біля Північного ринку – смертельна ДТП
Сьогодні, 09:19
Сьогодні, 27 червня, біля Північного ринку, що у Луцьку, сталася
дорожньо-транспортна пригода. Людину збили на смерть.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Журналістам видання цю інформацію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.
На місці ДТП працюють поліцейські та медики.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
дорожньо-транспортна пригода. Людину збили на смерть.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Журналістам видання цю інформацію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.
На місці ДТП працюють поліцейські та медики.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку біля Північного ринку – смертельна ДТП
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку 27 червня
Сьогодні, 09:00
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 08:50
Медіа