У Луцьку біля Північного ринку – смертельна ДТП



дорожньо-транспортна пригода. Людину збили на смерть.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Журналістам видання цю інформацію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.



На місці ДТП працюють поліцейські та медики.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 червня, біля Північного ринку, що у Луцьку, сталасядорожньо-транспортна пригода. Людину збили на смерть.Про цеповідомили очевидці.Журналістам видання цю інформацію підтвердила речниця поліції Волинської областіНа місці ДТП працюють поліцейські та медики.Деталі – згодом.

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