У Луцьку біля Північного ринку – смертельна ДТП

У Луцьку біля Північного ринку – смертельна ДТП
Сьогодні, 27 червня, біля Північного ринку, що у Луцьку, сталася
дорожньо-транспортна пригода. Людину збили на смерть.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Журналістам видання цю інформацію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.

На місці ДТП працюють поліцейські та медики.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, смерть, Луцьк
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