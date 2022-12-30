Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО

Володимир Зеленський повідомив, що 26 червня сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках на фронті, і що він був радий подякувати українським воїнам особисто.



Про це він розповів під час нічного відеозвернення, записаного з потяга.



«Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів», – цитує його



Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах «Хортиці», які героїчно відзначилися в битві за Бахмут, далі – у «дуже потужних, дуже акуратних» морпіхів, потім − у «Таврїі», на південному фронті.



Він також додав, що провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, на яких прийняли кілька оперативних рішень.



А також ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти.



Крім того, зі слів Зеленського, він мав переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом − передусім про постачання зброї.



«Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!» − підсумував президент.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентповідомив, що 26 червня сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках на фронті, і що він був радий подякувати українським воїнам особисто.Про це він розповів під час нічного відеозвернення, записаного з потяга.«Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів», – цитує його Українська правда. Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах «Хортиці», які героїчно відзначилися в битві за Бахмут, далі – у «дуже потужних, дуже акуратних» морпіхів, потім − у «Таврїі», на південному фронті.Він також додав, що провів наради з генераламита, на яких прийняли кілька оперативних рішень.А також ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти.Крім того, зі слів Зеленського, він мав переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом − передусім про постачання зброї.«Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!» − підсумував президент.

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