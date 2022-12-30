Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО

Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 червня сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках на фронті, і що він був радий подякувати українським воїнам особисто.

Про це він розповів під час нічного відеозвернення, записаного з потяга.

«Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів», – цитує його Українська правда.

Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах «Хортиці», які героїчно відзначилися в битві за Бахмут, далі – у «дуже потужних, дуже акуратних» морпіхів, потім − у «Таврїі», на південному фронті.

Він також додав, що провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, на яких прийняли кілька оперативних рішень.

А також ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти.

Крім того, зі слів Зеленського, він мав переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом − передусім про постачання зброї.

«Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!» − підсумував президент.

Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО


Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО


Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО


Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО

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Теги: Зеленський, ЗСУ, фронт
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