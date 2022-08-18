На Волині авто збило велосипедиста, він — у лікарні
Сьогодні, 10:27
Учора, 26 червня, в Нововолинську на перехресті вулиці Героїв ЗСУ та бульвару Шевченка сталася ДТП.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
42-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Renault Scenic, допустив наїзд на велосипедиста, 65-річного місцевого жителя, який рухався по головній дорозі.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
42-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Renault Scenic, допустив наїзд на велосипедиста, 65-річного місцевого жителя, який рухався по головній дорозі.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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