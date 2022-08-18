На Волині авто збило велосипедиста, він — у лікарні





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



42-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Renault Scenic, допустив наїзд на велосипедиста, 65-річного місцевого жителя, який рухався по головній дорозі.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 26 червня, в Нововолинську на перехресті вулиці Героїв ЗСУ та бульвару Шевченка сталася ДТП.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.42-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Renault Scenic, допустив наїзд на велосипедиста, 65-річного місцевого жителя, який рухався по головній дорозі.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію