На Волині автівка загрузла у болоті, у якій перебувала вагітна жінка з двома дітьми
Сьогодні, 10:35
Волинські рятувальники здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт та надали допомогу вагітній жінці з дітьми.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
26 червня о 23:40 вогнеборці 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище здійснили виїзд для буксирування автомобіля, що з’їхав з дороги та загруз в болоті. В автомобілі перебувала вагітна жінка та двоє дітей 3-х та 5-ти років. За допомогою буксирувального троса транспортний засіб витягнули на дорожнє покриття і водійка змогла продовжити рух. Подія відбулася між селами Оленівка та Топільне Луцького району.
Цього ж дня о 16:57 співробітники 8-ї ДПРЧ міста Камінь-Каширський провели знешкодження кубла ос під покрівлею будинку, що несли загрозу людям в селі Нуйно Камінь-Каширського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
26 червня о 23:40 вогнеборці 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище здійснили виїзд для буксирування автомобіля, що з’їхав з дороги та загруз в болоті. В автомобілі перебувала вагітна жінка та двоє дітей 3-х та 5-ти років. За допомогою буксирувального троса транспортний засіб витягнули на дорожнє покриття і водійка змогла продовжити рух. Подія відбулася між селами Оленівка та Топільне Луцького району.
Цього ж дня о 16:57 співробітники 8-ї ДПРЧ міста Камінь-Каширський провели знешкодження кубла ос під покрівлею будинку, що несли загрозу людям в селі Нуйно Камінь-Каширського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині лікар зі спільниками за 10 тисяч доларів переправляв ухилянтів за кордон: нові подробиці справи
Сьогодні, 11:00
Біля Луцька затримали нетверезого 19-річного скутериста. ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
На Волині автівка загрузла у болоті, у якій перебувала вагітна жінка з двома дітьми
Сьогодні, 10:35
На Волині авто збило велосипедиста, він — у лікарні
Сьогодні, 10:27
Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон
Сьогодні, 10:00
Медіа