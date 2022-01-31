На Волині автівка загрузла у болоті, у якій перебувала вагітна жінка з двома дітьми

На Волині автівка загрузла у болоті, у якій перебувала вагітна жінка з двома дітьми
Волинські рятувальники здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт та надали допомогу вагітній жінці з дітьми.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

26 червня о 23:40 вогнеборці 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище здійснили виїзд для буксирування автомобіля, що з’їхав з дороги та загруз в болоті. В автомобілі перебувала вагітна жінка та двоє дітей 3-х та 5-ти років. За допомогою буксирувального троса транспортний засіб витягнули на дорожнє покриття і водійка змогла продовжити рух. Подія відбулася між селами Оленівка та Топільне Луцького району.

Цього ж дня о 16:57 співробітники 8-ї ДПРЧ міста Камінь-Каширський провели знешкодження кубла ос під покрівлею будинку, що несли загрозу людям в селі Нуйно Камінь-Каширського району.

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Теги: Волинь, рятувальники, автівка, вагітна жінка
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