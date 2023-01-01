На Волині лікар зі спільниками за 10 тисяч доларів переправляв ухилянтів за кордон: нові подробиці справи

На Волині лікар зі спільниками за 10 тисяч доларів переправляв ухилянтів за кордон: нові подробиці справи
10 000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон: на Волині членам злочинної групи повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області трьом громадянам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи організації складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, організатор групи, 49-річний житель Києва, упродовж травня 2022 - січня 2023 року підшуковував військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли вирішити питання з виїздом за межі України.

Один зі спільників, лікар територіального медичного об'єднання, підробляв документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.

Третій член злочинної групи, 41-річний житель Ковеля, здійснював супровід клієнтів та перевозив ухилянтів за кордон.

Свої послуги члени злочинної групи оцінювали в 10 тисяч доларів США.

Усього вони встигли переправити у Євросоюз чотирьох чоловіків.

Під час переправлення п'ятого, 12 січня 2023 року, їх затримали.

У ході санкціонованих обшуків в оселях затриманих вилучено готівкові кошти – майже 29 тисяч доларів США, 2500 євро, понад 100 000 гривень, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.

Вирішується питання про обрання організатору групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іншим двом підозрюваним запобіжні заходи вже обрані.


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Теги: лікар, затримання, ухилянти, ЄС, Волинь
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