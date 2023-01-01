На Волині лікар зі спільниками за 10 тисяч доларів переправляв ухилянтів за кордон: нові подробиці справи





Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області трьом громадянам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи організації складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України).



За даними слідства, організатор групи, 49-річний житель Києва, упродовж травня 2022 - січня 2023 року підшуковував військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли вирішити питання з виїздом за межі України.



Один зі спільників,



Третій член злочинної групи, 41-річний житель Ковеля, здійснював супровід клієнтів та перевозив ухилянтів за кордон.



Свої послуги члени злочинної групи оцінювали в 10 тисяч доларів США.



Усього вони встигли переправити у Євросоюз чотирьох чоловіків.



Під час переправлення п'ятого, 12 січня 2023 року, їх затримали.



У ході санкціонованих обшуків в оселях затриманих вилучено готівкові кошти – майже 29 тисяч доларів США, 2500 євро, понад 100 000 гривень, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.



Вирішується питання про обрання організатору групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Іншим двом підозрюваним запобіжні заходи вже обрані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон: на Волині членам злочинної групи повідомили про підозру.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області трьом громадянам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи організації складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, організатор групи, 49-річний житель Києва, упродовж травня 2022 - січня 2023 року підшуковував військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли вирішити питання з виїздом за межі України.Один зі спільників, лікар територіального медичного об'єднання, підробляв документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.Третій член злочинної групи, 41-річний житель Ковеля, здійснював супровід клієнтів та перевозив ухилянтів за кордон.Свої послуги члени злочинної групи оцінювали в 10 тисяч доларів США.Усього вони встигли переправити у Євросоюз чотирьох чоловіків.Під час переправлення п'ятого, 12 січня 2023 року, їх затримали.У ході санкціонованих обшуків в оселях затриманих вилучено готівкові кошти – майже 29 тисяч доларів США, 2500 євро, понад 100 000 гривень, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.Вирішується питання про обрання організатору групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Іншим двом підозрюваним запобіжні заходи вже обрані.

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