Біля Луцька затримали нетверезого 19-річного скутериста. ВІДЕО

Нетверезого скутериста без водійського посвідчення виявили патрульні вихідними у селі Княгининок, що біля Луцька.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.О пів на першу ночі інспектори патрулювали на ділянці дороги М19 у селі Княгининок. Вони помітили мопед марки Honda Dio, який рухався без державного номерного знаку.Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з 19-річним керманичем інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.Юнаку запропонували пройти огляд на місці події за допомогою приладу Drager, він погодився. Алкотестер підтвердив, що водій – нетверезий, результат освідування становив 1,34 проміле.Крім того, патрульні з’ясували, що хлопець ніколи не отримував посвідчення водія, щоб мати право керувати таким транспортним засобом. Не мав він і реєстраційного документа та страхового поліса на мопед.Тож на порушника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.