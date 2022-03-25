Біля Луцька затримали нетверезого 19-річного скутериста. ВІДЕО

Біля Луцька затримали нетверезого 19-річного скутериста. ВІДЕО
Нетверезого скутериста без водійського посвідчення виявили патрульні вихідними у селі Княгининок, що біля Луцька.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

О пів на першу ночі інспектори патрулювали на ділянці дороги М19 у селі Княгининок. Вони помітили мопед марки Honda Dio, який рухався без державного номерного знаку.

Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з 19-річним керманичем інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Юнаку запропонували пройти огляд на місці події за допомогою приладу Drager, він погодився. Алкотестер підтвердив, що водій – нетверезий, результат освідування становив 1,34 проміле.

Крім того, патрульні з’ясували, що хлопець ніколи не отримував посвідчення водія, щоб мати право керувати таким транспортним засобом. Не мав він і реєстраційного документа та страхового поліса на мопед.



Тож на порушника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: поліція, скутерист, затримання, нетверезий водій
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