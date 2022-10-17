10 000 доларів США за переправлення «ухилянтів» в ЄС: на Волині затримали лікаря і його спільника. ФОТО

На Волині викрили злочинну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків на територію Євросоюзу.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, лікар одного з територіальних медичних об'єднань зі спільником виготовляли підроблені довідки військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність громадян до військової служби, уможливлюючи їхній виїзд за кордон.Свої послуги оцінювали в 10 тисяч доларів США.Затримали спільників 12 січня 2023 року під час спроби переправлення у Республіку Польща 48-річного чоловіка.Під час санкціонованих обшуків в оселях затриманих вилучили готівкові кошти – майже 29 тисяч доларів США, 2500 євро, понад 100 000 гривень, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.Вирішують питання про повідомлення їм про підозру у вчинені злочину та про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Встановлюється причетність до незаконної діяльності інших осіб.Інформують також, що досудове розслідування Ковельське районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.Викрили злочинну схему спільно з працівниками УСР в області ДСР Національної поліції України та Головного оперативно-розшукового відділу 6 прикордонного Волинського загону.