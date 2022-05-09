У Луцьку п'яний водій спричинив аварію

У Луцьку п'яний водій спричинив аварію
Учора, 12 січня, близько 20-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та здiйснив наїзд на авто Volkswagen, яке в той момент зупинилося на забороняючий сигнал світлофора.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Лише транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження.

Під час розмови з кермувальником ВАЗу у нього було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на пристрої Drager — 2, 64 проміле, що перевищує допустиму норму у понад 13 разів.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, водій, алкоголь
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