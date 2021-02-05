Випав із вікна готелю: у Любліні загинув 30-річний українець





Про це



Трагедія сталася на вулиці Пруса в Любліні. Екстрені служби отримали повідомлення про падіння чоловіка з висоти. На місце негайно виїхали бригада швидкої медичної допомоги та поліція.



Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 30-річний громадянин України. Як відомо, чоловік не проживав у даному закладі. Зараз поліцейські під керівництвом прокурора проводять заходи, спрямовані на встановлення подробиць події. Слідчі також вказали що поки немає доказів того, що до смерті українця причетні треті особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі з вікна готелю випав українець. Від отриманих травм чоловік загинув у лікарні.Про це повідомляє inpoland.Трагедія сталася на вулиці Пруса в Любліні. Екстрені служби отримали повідомлення про падіння чоловіка з висоти. На місце негайно виїхали бригада швидкої медичної допомоги та поліція.Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 30-річний громадянин України. Як відомо, чоловік не проживав у даному закладі. Зараз поліцейські під керівництвом прокурора проводять заходи, спрямовані на встановлення подробиць події. Слідчі також вказали що поки немає доказів того, що до смерті українця причетні треті особи.

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