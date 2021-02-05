Випав із вікна готелю: у Любліні загинув 30-річний українець

Випав із вікна готелю: у Любліні загинув 30-річний українець
У Польщі з вікна готелю випав українець. Від отриманих травм чоловік загинув у лікарні.

Про це повідомляє inpoland.

Трагедія сталася на вулиці Пруса в Любліні. Екстрені служби отримали повідомлення про падіння чоловіка з висоти. На місце негайно виїхали бригада швидкої медичної допомоги та поліція.

Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 30-річний громадянин України. Як відомо, чоловік не проживав у даному закладі. Зараз поліцейські під керівництвом прокурора проводять заходи, спрямовані на встановлення подробиць події. Слідчі також вказали що поки немає доказів того, що до смерті українця причетні треті особи.

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Теги: Смерть, трагедія, Польща
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