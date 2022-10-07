Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»

Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»
Указом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі волинянина Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляють на сторінці Старовижівської селищної ради у фейсбуці.

Державну нагороду передав матері загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник Віталій Гайда. Щирі слова вдячності й підтримки висловив Аллі Савчук секретар селищної ради Анатолій Лавринюк.

Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»


Разом із рідними присутні на заході вшанували пам'ять Олександра й усіх захисників, які віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання. Опісля – поклали квіти до стенду загиблим Героям.

Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»
Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Втрати Волинь, нагорода, орден, Олександр Савчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п'яний водій спричинив аварію
Сьогодні, 16:43
Випав із вікна готелю: у Любліні загинув 30-річний українець
Сьогодні, 16:30
Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:10
Поліція Волині шукає ймовірного злочинця: просять допомогти. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Шахрайку з Луцька оштрафували на 34 тисяч за здачу військовому чужої квартири
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО Вдові загиблого військового з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
07 жовтень, 2022, 18:45
Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського
09 грудень, 2021, 22:59
Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина
23 червень, 2021, 10:17
Чотирьох добровольців з Волині посмертно відзначили державними нагородами Чотирьох добровольців з Волині посмертно відзначили державними нагородами
18 березень, 2021, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про «захоплення» Соледару: бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Сьогодні, 17:36
 0
1300 доларів за незаконний перетин кордону: затримали трьох волинян, які організували ще одну злочинну схему
Сьогодні, 17:05
 0
10 000 доларів США за переправлення «ухилянтів» в ЄС: на Волині затримали лікаря і його спільника. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
У Луцьку п'яний водій спричинив аварію
Сьогодні, 16:43
 0
Випав із вікна готелю: у Любліні загинув 30-річний українець
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8