Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:10
Указом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі волинянина Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляють на сторінці Старовижівської селищної ради у фейсбуці.
Державну нагороду передав матері загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник Віталій Гайда. Щирі слова вдячності й підтримки висловив Аллі Савчук секретар селищної ради Анатолій Лавринюк.
Разом із рідними присутні на заході вшанували пам'ять Олександра й усіх захисників, які віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання. Опісля – поклали квіти до стенду загиблим Героям.
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Про це повідомляють на сторінці Старовижівської селищної ради у фейсбуці.
Державну нагороду передав матері загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник Віталій Гайда. Щирі слова вдячності й підтримки висловив Аллі Савчук секретар селищної ради Анатолій Лавринюк.
Разом із рідними присутні на заході вшанували пам'ять Олександра й усіх захисників, які віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання. Опісля – поклали квіти до стенду загиблим Героям.
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