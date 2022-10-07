Воїна з Волині Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність»

Олександра Савчука посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



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Державну нагороду передав матері загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник Віталій Гайда. Щирі слова вдячності й підтримки висловив Аллі Савчук секретар селищної ради Анатолій Лавринюк.







Разом із рідними присутні на заході вшанували пам'ять Олександра й усіх захисників, які віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання. Опісля – поклали квіти до стенду загиблим Героям.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі волинянинапосмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомляють на сторінці Старовижівської селищної ради у фейсбуці.Державну нагороду передав матері загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник. Щирі слова вдячності й підтримки висловивсекретар селищної радиРазом із рідними присутні на заході вшанували пам'ять Олександра й усіх захисників, які віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання. Опісля – поклали квіти до стенду загиблим Героям.

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