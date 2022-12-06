Шахрайку з Луцька оштрафували на 34 тисяч за здачу військовому чужої квартири

Шахрайку з Луцька оштрафували на 34 тисяч за здачу військовому чужої квартири
Мешканка Луцька отримала 34 тис. грн штрафу за здачу в оренду чужої квартири. Чи має взагалі якесь відношення до цієї квартири шахрайка, чи адресу вона обрала випадково, не зазначено. На оголошення відреагував військовослужбовець: він заплатив за оренду квартири 6 тис. грн, але приїхавши на місце, побачив, що там живуть інші люди. Пізніше шахрайка повернула йому гроші.

Про це пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, оголошення про начебто здачу квартири Ілона Б. опублікувала в Facebook у жовтні 2022 року. На нього відреагував військовослужбовець. 29 жовтня він зустрівся з жінкою і перерахував їй на картку 6 тис. грн. Втім, коли чоловік приїхав за вказаною адресою, то побачив, що там проживають інші люди. Відтак щодо інциденту розпочали розслідування.

У суді Ілона Б. визнала свою провину. Розповіла, що вже відшкодувала збитки та щиро розкаялась у вчиненому. Інформацію про відшкодування підтвердив і військовий – він зазначив, що претензій до шахрайки не має.

Суддя Оксана Данелюк визнала жінку винною у порушенні ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство) і призначила їй 34 тис. грн штрафу. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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Теги: Луцьк, шахрайка, квартира, військовослужбовець
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