Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів»
Сьогодні, 15:10
Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.
Про це пише Радіо Свобода.
«Весна – найкращий період для оновлення руху для обох сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту», – сказав міністр.
Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. На його думку, переміщення з півночі «займе багато часу, і вони (Росія) не мають ресурсів».
10 січня Міноборони США заявило, що не бачить ознак того, що армія Білорусі готується до безпосередньої участі в агресії проти України.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Радіо Свобода.
«Весна – найкращий період для оновлення руху для обох сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту», – сказав міністр.
Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. На його думку, переміщення з півночі «займе багато часу, і вони (Росія) не мають ресурсів».
10 січня Міноборони США заявило, що не бачить ознак того, що армія Білорусі готується до безпосередньої участі в агресії проти України.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Рівно рік тому те саме говорив. Прям дежавю
Вибір редактора
Останні новини
Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів»
Сьогодні, 15:10
Командувач Об’єднаних Сил перевірив бойову готовність військових на Волинському напрямку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
Медіа