Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів»

Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.



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«Весна – найкращий період для оновлення руху для обох сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту», – сказав міністр.



Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. На його думку, переміщення з півночі «займе багато часу, і вони (Росія) не мають ресурсів».



10 січня Міноборони



Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

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