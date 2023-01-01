Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів»

Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів»
Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.

Про це пише Радіо Свобода.

«Весна – найкращий період для оновлення руху для обох сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту», – сказав міністр.

Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. На його думку, переміщення з півночі «займе багато часу, і вони (Росія) не мають ресурсів».

10 січня Міноборони США заявило, що не бачить ознак того, що армія Білорусі готується до безпосередньої участі в агресії проти України.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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Коментарі 1
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Рівно рік тому те саме говорив. Прям дежавю
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