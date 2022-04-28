Командувач Об’єднаних Сил перевірив бойову готовність військових на Волинському напрямку. ВІДЕО

Сергій Наєв під час проведення навчань з бойової підготовки перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок, щодо охорони та оборони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.



Про це



Метою цих навчань є відпрацювання координації та ефективної взаємодії між підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.



За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, відповідні підрозділи Сил оборони діяли злагоджено та показали високий рівень навченості й взаємодії.



– Зокрема, підрозділи СБУ здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами. Підрозділи Національної поліції проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами. Підрозділи Національної гвардії України виконували завдання щодо недопущення прориву блок-поста диверсійно-розвідувальною групою противника. Своєю чергою підрозділи Збройних Сил України займалися обороною ділянки місцевості, виявленням диверсійно-розвідувальних груп у лісистій місцевості, – повідомив командувач.



Генерал-лейтенант зазначив, що вже окреслені практичні кроки щодо покращення навченості особового складу. Відповідно, заходи будуть продовжуватися і надалі задля того, щоби довести дії особового складу до автоматизму.



– Командири мають бути чітко обізнаними в обстановці та приймати адекватні рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу Сектору безпеки та оборони, – наголосив командувач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенантпід часперевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок, щодо охорони та оборони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.Про це інформує командування Об'єднаних Сил ЗСУ.Метою цих навчань є відпрацювання координації та ефективної взаємодії між підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, відповідні підрозділи Сил оборони діяли злагоджено та показали високий рівень навченості й взаємодії.– Зокрема, підрозділи СБУ здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами. Підрозділи Національної поліції проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами. Підрозділи Національної гвардії України виконували завдання щодо недопущення прориву блок-поста диверсійно-розвідувальною групою противника. Своєю чергою підрозділи Збройних Сил України займалися обороною ділянки місцевості, виявленням диверсійно-розвідувальних груп у лісистій місцевості, – повідомив командувач.Генерал-лейтенант зазначив, що вже окреслені практичні кроки щодо покращення навченості особового складу. Відповідно, заходи будуть продовжуватися і надалі задля того, щоби довести дії особового складу до автоматизму.– Командири мають бути чітко обізнаними в обстановці та приймати адекватні рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу Сектору безпеки та оборони, – наголосив командувач.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію