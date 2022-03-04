Шуфрича, Суркіса та ще декількох людей виключили зі складу Національного олімпійського комітету

Шуфрича, Суркіса та ще декількох людей виключили зі складу Національного олімпійського комітету
Національний олімпійський комітет (НОК) виключив зі свого складу Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича, Жана Беленюка, Андрія Кожем'якіна, Георгія Зубка та Євгена Проніна.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, під час Генеральної асамблеї НОК у п'ятницю, 13 січня, ухвалили рішення про прийняття відставки футболіста і тренера Андрія Шевченка, який був віцепрезидентом НОК, олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка, президента Федерації хокею України Георгія Зубка, народного депутата від фракції "Батьківщина" Андрія Кожем'якіна, народного депутата Григорія Суркіса, виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.

Водночас НОК обрав українського легкоатлета, який спеціалізувався на метанні молота, призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна віцепрезидентом комітету. До складу виконкому НОК також включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Юрія Копитка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко покидає Національний олімпійський комітет України, своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.

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Теги: Національний олімпійський комітет, Нестор Шуфрич
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