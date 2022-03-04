Шуфрича, Суркіса та ще декількох людей виключили зі складу Національного олімпійського комітету

Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича, Жана Беленюка, Андрія Кожем'якіна, Георгія Зубка та Євгена Проніна.



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Зокрема, під час Генеральної асамблеї НОК у п'ятницю, 13 січня, ухвалили рішення про прийняття відставки футболіста і тренера Андрія Шевченка, який був віцепрезидентом НОК, олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка, президента Федерації хокею України Георгія Зубка, народного депутата від фракції "Батьківщина" Андрія Кожем'якіна, народного депутата Григорія Суркіса, виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.



Водночас НОК обрав українського легкоатлета, який спеціалізувався на метанні молота, призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна віцепрезидентом комітету. До складу виконкому НОК також включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Юрія Копитка.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко покидає Національний олімпійський комітет України, своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний олімпійський комітет (НОК) виключив зі свого складутаПро це повідомляє «Інтерфакс-Україна» Зокрема, під час Генеральної асамблеї НОК у п'ятницю, 13 січня, ухвалили рішення про прийняття відставки футболіста і тренера Андрія Шевченка, який був віцепрезидентом НОК, олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка, президента Федерації хокею України Георгія Зубка, народного депутата від фракції "Батьківщина" Андрія Кожем'якіна, народного депутата Григорія Суркіса, виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.Водночас НОК обрав українського легкоатлета, який спеціалізувався на метанні молота, призера Олімпійських ігорвіцепрезидентом комітету. До складу виконкому НОК також включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби УкраїниНагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній тренер збірної України з футболу, своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.

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