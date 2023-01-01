Лучани попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Гошком

Жителі Луцької громади провели в останню дорогу ще одного полеглого на війні із загарбницькою Росією захисника України. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали 36-річного військовослужбовцяПро це повідомили у Луцькій міській раді.Лучанин Вадим Гошко (01.07.1987 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 20 травня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування №1 першого прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.Загинув 8 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова“Схиляючи голову сьогодні, ми кажемо слова: “Брате Вадиме, ми завжди будемо про тебе пам’ятати! Ти пішов захищати свою родину і свою Батьківщину, і поклав за них свою душу і тіло. Ти воістину великий християнин і велика людина, яка зробила те, що вимагає життя від справжнього чоловіка – захищати свою сім’ю і свою землю”. Тож честь і слава нашому воїну, його родині, яка виховала такого сина. Честь і слава нашій неньці Україні! Перемога буде за нами!” – сказав митрополит Луцький і ВолинськийПо завершенню богослужіння домовину з тілом Героя під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.