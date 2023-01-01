Лучани попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Гошком
Сьогодні, 14:02
Жителі Луцької громади провели в останню дорогу ще одного полеглого на війні із загарбницькою Росією захисника України. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали 36-річного військовослужбовця Вадима Гошка.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Вадим Гошко (01.07.1987 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 20 травня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування №1 першого прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Загинув 8 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
“Схиляючи голову сьогодні, ми кажемо слова: “Брате Вадиме, ми завжди будемо про тебе пам’ятати! Ти пішов захищати свою родину і свою Батьківщину, і поклав за них свою душу і тіло. Ти воістину великий християнин і велика людина, яка зробила те, що вимагає життя від справжнього чоловіка – захищати свою сім’ю і свою землю”. Тож честь і слава нашому воїну, його родині, яка виховала такого сина. Честь і слава нашій неньці Україні! Перемога буде за нами!” – сказав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
По завершенню богослужіння домовину з тілом Героя під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Вадим Гошко (01.07.1987 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 20 травня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування №1 першого прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Загинув 8 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
“Схиляючи голову сьогодні, ми кажемо слова: “Брате Вадиме, ми завжди будемо про тебе пам’ятати! Ти пішов захищати свою родину і свою Батьківщину, і поклав за них свою душу і тіло. Ти воістину великий християнин і велика людина, яка зробила те, що вимагає життя від справжнього чоловіка – захищати свою сім’ю і свою землю”. Тож честь і слава нашому воїну, його родині, яка виховала такого сина. Честь і слава нашій неньці Україні! Перемога буде за нами!” – сказав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
По завершенню богослужіння домовину з тілом Героя під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
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