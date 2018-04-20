Відомо, кому з депутатів Волиньради повідомили про підозру: як він це коментує
Сьогодні, 13:47
Депутат Волинської обласної ради Роман Микитюк підтвердив, що йому оголосили підозру через те, що «забув» задекларувати майно на 8,5 млн грн.
У коментарі виданню ВСН він пояснив, чому саме склалася така ситуація.
Романа Микитюка звинуватили, що він не вніс до декларації за 2020 рік відомості про 4 авто, одне з яких куплене у 2020 році на загальну суму понад 112 тис. грн.
Як пояснив депутат, мова йде про старі автомобілі, колекцію яких збирають для Еко-парку «Аміла», власником якого він є.
«Автомобіль, про який пишуть, що я купив в 2020 році, це жигулі 1976 року випуску, які належали моєму тестю. Викупив це авто для колекції за 500 доларів. Ще одне авто - це перша «побєда», яка була в нашому колгоспі. Також в сина Олександра Огородніка (керівник ансамблю «Колос», - ред.) відкупив його ГАЗ-69. Ще в списку «незадекларованих» - ВАЗ, який давно віддав для «швидкої» допомоги, наскільки знаю, це авто вже поїхало на війну», - пояснив Микитюк.
Також Роман Микитюк розповів, чому не зазначив в декларації за 2020 рік дані про продаж квартири, яку оформив на доньку з чоловіком, у сумі 2,5 млн грн.
«Квартиру, яку продав, я в 10-денний період, як того вимагає закон, подав в уточнюючій декларації. Всю інформацію вказав, і в пенсійний фонд відомості подав. Але коли заповнював декларацію за рік, то не думав, що треба знову вказувати квартиру, якої вже в мене немає», - каже депутат.
В обвинуваченні прозвучало також, що депутат не вказав дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, і «забув» про власні зобов’язання перед цим господарством. Це - ще незадекларованих 4 млн грн.
«Відверто, один момент я «промахав». В мене є фірма, де вказаний певний статутний фонд, але я як власник не поповнив його до належного рівня. А вони розказують, що закон пише: треба подавати в декларацію цю суму як мої зобов'язання. Виходить, що я сам собі винен ці гроші, чи як? Але треба вписувати в декларацію. Хочеться це все, чесно кажучи, прокоментувати словами Поворознюка (скандально відомий різкими висловлюваннями нецензурними словами аграрій з Кіровоградщини, - ред)», - каже Роман Микитюк.
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У коментарі виданню ВСН він пояснив, чому саме склалася така ситуація.
Романа Микитюка звинуватили, що він не вніс до декларації за 2020 рік відомості про 4 авто, одне з яких куплене у 2020 році на загальну суму понад 112 тис. грн.
Як пояснив депутат, мова йде про старі автомобілі, колекцію яких збирають для Еко-парку «Аміла», власником якого він є.
«Автомобіль, про який пишуть, що я купив в 2020 році, це жигулі 1976 року випуску, які належали моєму тестю. Викупив це авто для колекції за 500 доларів. Ще одне авто - це перша «побєда», яка була в нашому колгоспі. Також в сина Олександра Огородніка (керівник ансамблю «Колос», - ред.) відкупив його ГАЗ-69. Ще в списку «незадекларованих» - ВАЗ, який давно віддав для «швидкої» допомоги, наскільки знаю, це авто вже поїхало на війну», - пояснив Микитюк.
Також Роман Микитюк розповів, чому не зазначив в декларації за 2020 рік дані про продаж квартири, яку оформив на доньку з чоловіком, у сумі 2,5 млн грн.
«Квартиру, яку продав, я в 10-денний період, як того вимагає закон, подав в уточнюючій декларації. Всю інформацію вказав, і в пенсійний фонд відомості подав. Але коли заповнював декларацію за рік, то не думав, що треба знову вказувати квартиру, якої вже в мене немає», - каже депутат.
В обвинуваченні прозвучало також, що депутат не вказав дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, і «забув» про власні зобов’язання перед цим господарством. Це - ще незадекларованих 4 млн грн.
«Відверто, один момент я «промахав». В мене є фірма, де вказаний певний статутний фонд, але я як власник не поповнив його до належного рівня. А вони розказують, що закон пише: треба подавати в декларацію цю суму як мої зобов'язання. Виходить, що я сам собі винен ці гроші, чи як? Але треба вписувати в декларацію. Хочеться це все, чесно кажучи, прокоментувати словами Поворознюка (скандально відомий різкими висловлюваннями нецензурними словами аграрій з Кіровоградщини, - ред)», - каже Роман Микитюк.
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Коментарі 2
То все на пульт діло пішло
Брехло ще той
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