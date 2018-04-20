Відомо, кому з депутатів Волиньради повідомили про підозру: як він це коментує

Роман Микитюк підтвердив, що йому оголосили підозру через те, що «забув» задекларувати майно на 8,5 млн грн.



У коментарі



Романа Микитюка звинуватили, що він не вніс до декларації за 2020 рік відомості про 4 авто, одне з яких куплене у 2020 році на загальну суму понад 112 тис. грн.



Як пояснив депутат, мова йде про старі автомобілі, колекцію яких збирають для Еко-парку «Аміла», власником якого він є.



«Автомобіль, про який пишуть, що я купив в 2020 році, це жигулі 1976 року випуску, які належали моєму тестю. Викупив це авто для колекції за 500 доларів. Ще одне авто - це перша «побєда», яка була в нашому колгоспі. Також в сина Олександра Огородніка (керівник ансамблю «Колос», - ред.) відкупив його ГАЗ-69. Ще в списку «незадекларованих» - ВАЗ, який давно віддав для «швидкої» допомоги, наскільки знаю, це авто вже поїхало на війну», - пояснив Микитюк.



Також Роман Микитюк розповів, чому не зазначив в декларації за 2020 рік дані про продаж квартири, яку оформив на доньку з чоловіком, у сумі 2,5 млн грн.



«Квартиру, яку продав, я в 10-денний період, як того вимагає закон, подав в уточнюючій декларації. Всю інформацію вказав, і в пенсійний фонд відомості подав. Але коли заповнював декларацію за рік, то не думав, що треба знову вказувати квартиру, якої вже в мене немає», - каже депутат.



В обвинуваченні прозвучало також, що депутат не вказав дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, і «забув» про власні зобов’язання перед цим господарством. Це - ще незадекларованих 4 млн грн.



«Відверто, один момент я «промахав». В мене є фірма, де вказаний певний статутний фонд, але я як власник не поповнив його до належного рівня. А вони розказують, що закон пише: треба подавати в декларацію цю суму як мої зобов'язання. Виходить, що я сам собі винен ці гроші, чи як? Але треба вписувати в декларацію. Хочеться це все, чесно кажучи, прокоментувати словами Поворознюка (скандально відомий різкими висловлюваннями нецензурними словами аграрій з Кіровоградщини, - ред)», - каже Роман Микитюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Волинської обласної радипідтвердив, що йому оголосили підозру через те, щоУ коментарі виданню ВСН він пояснив, чому саме склалася така ситуація.Романа Микитюка звинуватили, що він не вніс до декларації за 2020 рік відомості про 4 авто, одне з яких куплене у 2020 році на загальну суму понад 112 тис. грн.Як пояснив депутат, мова йде про старі автомобілі, колекцію яких збирають для Еко-парку «Аміла», власником якого він є.«Автомобіль, про який пишуть, що я купив в 2020 році, це жигулі 1976 року випуску, які належали моєму тестю. Викупив це авто для колекції за 500 доларів. Ще одне авто - це перша «побєда», яка була в нашому колгоспі. Також в синавідкупив його ГАЗ-69. Ще в списку «незадекларованих» - ВАЗ, який давно віддав для «швидкої» допомоги, наскільки знаю, це авто вже поїхало на війну», - пояснив Микитюк.Також Роман Микитюк розповів, чому не зазначив в декларації за 2020 рік дані про продаж квартири, яку оформив на доньку з чоловіком, у сумі 2,5 млн грн.«Квартиру, яку продав, я в 10-денний період, як того вимагає закон, подав в уточнюючій декларації. Всю інформацію вказав, і в пенсійний фонд відомості подав. Але коли заповнював декларацію за рік, то не думав, що треба знову вказувати квартиру, якої вже в мене немає», - каже депутат.В обвинуваченні прозвучало також, що депутат не вказав дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, і «забув» про власні зобов’язання перед цим господарством. Це - ще незадекларованих 4 млн грн.«Відверто, один момент я «промахав». В мене є фірма, де вказаний певний статутний фонд, але я як власник не поповнив його до належного рівня. А вони розказують, що закон пише: треба подавати в декларацію цю суму як мої зобов'язання. Виходить, що я сам собі винен ці гроші, чи як? Але треба вписувати в декларацію. Хочеться це все, чесно кажучи, прокоментувати словами», - каже Роман Микитюк.

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