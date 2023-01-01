СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Служба безпеки викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии».

Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.

Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта рф, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.

Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.

У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом.

Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що на території звільненої Херсонської області встановили 9 катівень. Також виявили 432 тіла цивільних людей, які були вбиті.

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Теги: Росія, Україна, війна
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