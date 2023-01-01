СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Сьогодні, 14:20
Служба безпеки викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии».
Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.
Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта рф, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.
Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.
У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом.
Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.
Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, що на території звільненої Херсонської області встановили 9 катівень. Також виявили 432 тіла цивільних людей, які були вбиті.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии».
Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.
Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта рф, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.
Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.
У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом.
Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.
Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, що на території звільненої Херсонської області встановили 9 катівень. Також виявили 432 тіла цивільних людей, які були вбиті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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