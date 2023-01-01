СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона





Про це повідомляє пресслужба



Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.



За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии».



Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.



Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта рф, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.



Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.



У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом.



Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.



Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.



Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).



Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона.Про це повідомляє пресслужба СБУ Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии».Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта рф, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом.Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Нагадаємо, що на території звільненої Херсонської області встановили 9 катівень . Також виявили 432 тіла цивільних людей, які були вбиті.

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