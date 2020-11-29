Не вказав у декларації 4 авто та мільйони доходу: повідомили про підозру депутату Волинської облради





За даними слідства, депутат не вніс до декларації за 2020 рік відомості про чотири автівки (одна з них придбана в декларованому році) і напівпричіп, що йому належали, на загальну суму понад 112 тисяч гривень.



Про це



Крім того, депутат не вказав 2,5 млн грн доходу від продажу своїй доньці та її чоловіку квартири у Луцьку, дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, а також власні зобов’язання перед цим господарством у сумі 4 млн грн.



Загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8,5 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 січня 2023 року депутату Волинської обласної ради повідомили про підозру у недекларуванні. Він не вніс відомості про майно на близько 8,5 мільйонів гривень.За даними слідства, депутат не вніс до декларації за 2020 рік відомості про чотири автівки (одна з них придбана в декларованому році) і напівпричіп, що йому належали, на загальну суму понад 112 тисяч гривень.Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.Крім того, депутат не вказав 2,5 млн грн доходу від продажу своїй доньці та її чоловіку квартири у Луцьку, дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, а також власні зобов’язання перед цим господарством у сумі 4 млн грн.Загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8,5 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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