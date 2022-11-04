Сьогодні Волинь знову зустріне загиблих у війні земляків

Сьогодні Волинь знову зустріне загиблих у війні земляків
Сьогодні, 13 січня, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає Героїв, які загинули на війні, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомили у групі «Автомайдан України, Луцьк» у фейсбуці.

Орієнтовний час прибуття – 15:00.

Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 14:30.

Супроводжуватимуть через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною, зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.



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Теги: Герої, загиблі, війна
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