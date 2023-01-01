«Чужий в селі»: що робити волинянам, які зустріли підозрілих людей

«Чужий в селі»: що робити волинянам, які зустріли підозрілих людей
Суть програми «Чужий в селі» полягає в тому, що місцеві жителі, які добре знають один одного, можуть помітити появу у населеному пункті підозрілих незнайомців чи автотранспорту. У такому разі люди мають зателефонувати своєму сільському голові або поліцейському офіцеру громади, дільничному офіцеру поліції чи відразу на екстрену лінію 102 для подальшої перевірки інформації.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Таким чином, програма передбачає комплексну систему організаційних та практичних заходів, в основі якої лежить принцип співпраці мешканців територіальних громад з поліцією, негайного надходження, реєстрації та відповідного реагування на інформацію від населення району.

Повідомлення про підозрілих осіб або автотранспорт можна розсилати за допомогою публічного каналу створеного у клауд-месенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, які дозволяють обмінюватися текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, наліпками та фотографіями.
«Чужий в селі»: що робити волинянам, які зустріли підозрілих людей

Що потрібно знати мешканцям населених пунктів, членам громадського формування, листоношам про інформування працівників поліції «Чужий в селі»
«Чужий в селі»: що робити волинянам, які зустріли підозрілих людей

Громадяни при виявлені підозрілих осіб та автотранспорту в селі (селищі), фіксують прикмети невідомих, марку, колір, номерний знак автотранспорту, негайно повідомляють голову територіальної громади, старосту, дільничного офіцера поліції, поліцейського офіцера громади чи безпосередньо відповідний відділ (відділення) поліції.

Що потрібно знати мешканцям населених пунктів, членам громадського формування, листоношам про інформування працівників поліції «Чужий в селі»

Громадяни при виявлені підозрілих осіб та автотранспорту в селі (селищі), фіксують прикмети невідомих, марку, колір, номерний знак автотранспорту, негайно повідомляють голову територіальної громади, старосту, дільничного офіцера поліції, поліцейського офіцера громади чи безпосередньо відповідний відділ (відділення) поліції.

Вжиті заходи допоможуть запобігти кримінальним та адміністративним правопорушенням. а у разі їх вчинення, швидко встановити осіб, які можуть бути причетними до їх скоєння.

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Теги: Волинь, Чужий в селі, програма, поліція
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