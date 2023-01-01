СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі

СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
СБУ провела військові тренування поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.

За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.

Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом.

Таким чином, «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.
Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.

Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні Волинь знову зустріне загиблих у війні земляків
Сьогодні, 11:55
«Чужий в селі»: що робити волинянам, які зустріли підозрілих людей
Сьогодні, 11:49
СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
Сьогодні, 11:42
Росія намагається створити двохмільйонну армію, – розвідка
Сьогодні, 11:30
У Нововолинську звільнилася заступниця міського голови
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Окупанти нарощують авіаційне угруповання у Білорусі під виглядом навчань, – Генштаб Окупанти нарощують авіаційне угруповання у Білорусі під виглядом навчань, – Генштаб
12 січень, 16:20
До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ
12 січень, 14:35
У Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнера», – DW У Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнера», – DW
11 січень, 16:15
Перекидання військової авіації з Росії в Білорусь швидше призначене для навчань, ніж для наступу, – МО Британії Перекидання військової авіації з Росії в Білорусь швидше призначене для навчань, ніж для наступу, – МО Британії
11 січень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині загинув воїн з Волині Віктор Соловко
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині діє ще понад 500 парафій Московського патріархату
Сьогодні, 12:43
 0
Не вказав у декларації 4 авто та мільйони доходу: повідомили про підозру депутату Волинської облради
Сьогодні, 12:37
 0
Вчора на Донеччині волинські піротехніки знищили 13 боєприпасів до «Градів»
Сьогодні, 12:15
 0
Сьогодні Волинь знову зустріне загиблих у війні земляків
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8