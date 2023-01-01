СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
Сьогодні, 11:42
СБУ провела військові тренування поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.
За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.
Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом.
Таким чином, «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.
Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.
Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.
У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.
За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.
Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом.
Таким чином, «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.
Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.
Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.
У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України.
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