СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі





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Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.



За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.



Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом.



Таким чином, «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.



Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.



У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.



За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ провела військові тренування поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом.Таким чином, «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України.

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