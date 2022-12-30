У Нововолинську звільнилася заступниця міського голови

У Нововолинську звільнилася заступниця міського голови
Заступниця міського голови Нововолинська Юлія Лефтер написала заяву на звільнення, офіційна причина – сімейні обставини.

Про це повідомляє «БУГ».

Нагадаємо, депутати затвердили її на посаді 1-го грудня 2020 року. Лефтер займалась напрямком пошуку інвестицій.

За час своєї роботи заступниця намагалась привернути до Нововолинська міжнародних партнерів, донорів, інвесторів та держаних можновладців.

“Вірю, що процеси, які вдалося запустити – незворотні, а відкриття нових виробництв – неспинне. Дякую міському голові Борису Карпусу за лідерське наставництво, за амбітні задачі та професійну підтримку. В Нововолинську мене прийняли, як особистість і як фахівця. Я також знайшла друзів і відчуття дому. Війна змінила наші цілі, проте навіть прискорила процеси розвитку громади”, – сказала Лефтер.

Вона додала, що продовжить залучати в громаду ресурси вже на громадських засадах. Також Лефтер продовжить свою міжнародну Ротарійську місію як секретар Ротарі клубу «Київ-Бальзак».

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Теги: Юлія Лефтер, звільнення
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