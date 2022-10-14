«У Маріуполі мертвих людей залишали просто на зупинках», – журналіст В’ячеслав Твердохліб

В’ячеславу Твердохлібу довелося виходити пішки з оточеного росіянами Маріуполя. У кишені куртки він ніс найцінніше – флешку з доказами злочинів російських загарбників, усю правду про вбивства мирних маріупольців і знищення великого промислового міста на узбережжі Азовського моря.



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«Відчуття наближення біди з’явилося 16 лютого»



…Від Маріуполя до найближчого села – 20 кілометрів, але ситуація в місті була вже настільки критична, що журналіст вирішив вибиратися звідти в будь-який спосіб. Не маючи власного транспорту, він вдень і вночі йшов пішки. Намагався оминати блокпости окупантів заради флешки, яка не мала потрапити до рук ворога. Адже світ молився за Маріуполь, але насправді до кінця ніхто не усвідомлював, у якому пеклі перебували місцеві жителі.



– Було б дуже шкода, якби було втрачене те, що я знімав, ризикуючи життям. Це має обов’язково залишитися. Адже потім щось відновиться, щось взагалі знесуть, багато людей загинули, багато – перебувають невідомо де, і про страшні маріупольські будні початку повномасштабної війни може просто не залишитися свідчень. Тому для мене важливо було зберегти увесь свій матеріал, – починає свою розповідь В’ячеслав.



Сам він за кілька днів до початку великої війни відчув: буде щось страшне. Як саме відчув – не може пояснити: інтуїція підказала.



– Відчуття наближення біди з’явилося 16 лютого. Я зробив невеличкий запас води, навіть дрова припер. Сусіди до мене викликали поліцію: мовляв, захаращує тут усе, сміття розводить… Потім, коли в Маріуполі сталася справжня катастрофа, вони запитували: «Коли це все закінчиться?» Кажу: «Не знаю». – «Але ж ти знав, що почнеться щось!» – згадує журналіст.



«Щодня ставало гірше, гірше, гірше. У місті були гори мертвих людей …»



Останній випуск новин з Маріуполя на ТВ-7 вийшов саме 24 лютого. Наступного дня у місті вже були значні проблеми з електрикою і зв’язком. Ще за кілька днів усі блага цивілізації зникли взагалі. На той момент В’ячеслав виїжджати ще не планував, а почав завзято волонтерити й одночасно знімав воєнну хроніку Маріуполя.



– Щодня ставало гірше, гірше, гірше. У місті були гори мертвих людей… Я фільмував і фотографував, бачив, як мертвих людей залишали на зупинках загорнутих, на санчатах вивозили… Пам’ятаю, на проспекті Металургів на санчатах лежало загорнуте тіло і написано «бабушка, труп» і адреса, – згадує жахливі моменти наш співрозмовник.



Маріуполь поступово перетворювався на руїни й великий цвинтар.



– У нас за ринком «Каліфорнія» є одна з братських могил: тільки там за один день були поховані 163 людини. А скільки разів люди самі підбрали трупи і одного, двох, трьох загиблих у дворах закопували! Зазвичай мертвих ховали у вирвах від снарядів: яма вже була, то там їх і прикопували, – ділиться свідченнями тележурналіст.



Щодня тих вирв ставало дедалі більше. По місту стріляли цілодобово, Маріуполь удень і вночі здригався від вибухів. А найжахливішим був удар по драмтеатру, в якому переховувалися сотні мирних маріупольців. Апокаліптичне видовище після вибуху назавжди закарбувалося в пам’яті журналіста.



– Я прийшов до драмтеатру після того, як на будівлю скинули бомбу. Нікого навколо. Все ще диміло, місцями й горіло. Там ще один чоловік ходив і шукав своїх родичів. Нікого живого вже не було… Навіть у підвалах… Ми з ним спускалися туди. Було завалено все. Ось кухня польова – вона була завалена уламками. Не було сумнівів: люди загинули, – з болем говорить В’ячеслав.



«Якби окупанти знайшли мій телефон, вони, безперечно, вбили б мене»



Після майже трьох місяців життя у воєнному Маріуполі В’ячеслав наважився вибиратися. Останньою переконливою краплею для нього став випадок з його приятелем, якого затримали загарбники.



– Росіянин почав стріляти з пістолета під ноги зі словами «признавайтесь, кто из вас ВСУшник». І в одного з наших попало – рикошетом у руку. Якось його відпустили аж на 23-й мікрорайон до лікаря. Він, коли повернувся, каже: там на 23-ому, на околицях, майже мирне життя: там з дитячими візками матері гуляють! Давайте виходити, бо ми поблизу «Азовсталі», вони ж дожиматимуть тут наших, – згадує події тих днів пан Твердохліб.



З міста виходили пішки. Дорогою часом хтось міг підвезти кілька кілометрів. В’ячеслав каже, що за себе страшно не було. Більше хвилювався за флешку, на якій закарбовані реальні докази злочинів росіян у Маріуполі.



– Я знімав усе, що на той час відбувалося в місті. Ходив практично під обстрілами і намагався фільмувати все навколо. Робив це для того, щоб ці кадри побачив світ. Якби окупанти знайшли мій телефон, вони, безперечно, вбили б мене і водія, тому я довго мудрував, як цю інформацію винести з міста, – розповідає В’ячеслав Твердохліб. – А потім думав, як же заховати цю флешку, і зрештою спала на думку ідея з цукеркою, яку я провіз у кишені від Маріуполя до Запоріжжя.



«Можна все відбудувати, але десятки тисяч загиблих людей неможливо повернути»



Тимчасовий прихисток В’ячеслав знайшов у Запоріжжі, де знімає сюжети про життя в обласному центрі й переселенців з Маріуполя для ютуб-каналу ТВ-7. Журналіст сумує за рідним містом і вже знає, про що будуть його сюжети після визволення Маріуполя.



– Я хотів би згадати всіх людей, які загинули, але як це зробити… Напевно, я пройшов би місцями, де найбільше загинуло людей. Потім зайшов би до волонтерського центру, обійшов би місця, дорогі серцю, пам’яті… Можна все відбудувати – і житло, і храми, і театри – і навіть владу можна змінити будь-яку, але десятки тисяч загиблих людей неможливо повернути, – підсумовує телевізійний журналіст із Маріуполя В’ячеслав Твердохліб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тележурналістудовелося виходити пішки з оточеного росіянами Маріуполя. У кишені куртки він ніс найцінніше – флешку з доказами злочинів російських загарбників, усю правду про вбивства мирних маріупольців і знищення великого промислового міста на узбережжі Азовського моря.Про це пише НСЖУ …Від Маріуполя до найближчого села – 20 кілометрів, але ситуація в місті була вже настільки критична, що журналіст вирішив вибиратися звідти в будь-який спосіб. Не маючи власного транспорту, він вдень і вночі йшов пішки. Намагався оминати блокпости окупантів заради флешки, яка не мала потрапити до рук ворога. Адже світ молився за Маріуполь, але насправді до кінця ніхто не усвідомлював, у якому пеклі перебували місцеві жителі.– Було б дуже шкода, якби було втрачене те, що я знімав, ризикуючи життям. Це має обов’язково залишитися. Адже потім щось відновиться, щось взагалі знесуть, багато людей загинули, багато – перебувають невідомо де, і про страшні маріупольські будні початку повномасштабної війни може просто не залишитися свідчень. Тому для мене важливо було зберегти увесь свій матеріал, – починає свою розповідь В’ячеслав.Сам він за кілька днів до початку великої війни відчув: буде щось страшне. Як саме відчув – не може пояснити: інтуїція підказала.– Відчуття наближення біди з’явилося 16 лютого. Я зробив невеличкий запас води, навіть дрова припер. Сусіди до мене викликали поліцію: мовляв, захаращує тут усе, сміття розводить… Потім, коли в Маріуполі сталася справжня катастрофа, вони запитували: «Коли це все закінчиться?» Кажу: «Не знаю». – «Але ж ти знав, що почнеться щось!» – згадує журналіст.Останній випуск новин з Маріуполя на ТВ-7 вийшов саме 24 лютого. Наступного дня у місті вже були значні проблеми з електрикою і зв’язком. Ще за кілька днів усі блага цивілізації зникли взагалі. На той момент В’ячеслав виїжджати ще не планував, а почав завзято волонтерити й одночасно знімав воєнну хроніку Маріуполя.– Щодня ставало гірше, гірше, гірше. У місті були гори мертвих людей… Я фільмував і фотографував, бачив, як мертвих людей залишали на зупинках загорнутих, на санчатах вивозили… Пам’ятаю, на проспекті Металургів на санчатах лежало загорнуте тіло і написано «бабушка, труп» і адреса, – згадує жахливі моменти наш співрозмовник.Маріуполь поступово перетворювався на руїни й великий цвинтар.– У нас за ринком «Каліфорнія» є одна з братських могил: тільки там за один день були поховані 163 людини. А скільки разів люди самі підбрали трупи і одного, двох, трьох загиблих у дворах закопували! Зазвичай мертвих ховали у вирвах від снарядів: яма вже була, то там їх і прикопували, – ділиться свідченнями тележурналіст.Щодня тих вирв ставало дедалі більше. По місту стріляли цілодобово, Маріуполь удень і вночі здригався від вибухів. А найжахливішим був удар по драмтеатру, в якому переховувалися сотні мирних маріупольців. Апокаліптичне видовище після вибуху назавжди закарбувалося в пам’яті журналіста.– Я прийшов до драмтеатру після того, як на будівлю скинули бомбу. Нікого навколо. Все ще диміло, місцями й горіло. Там ще один чоловік ходив і шукав своїх родичів. Нікого живого вже не було… Навіть у підвалах… Ми з ним спускалися туди. Було завалено все. Ось кухня польова – вона була завалена уламками. Не було сумнівів: люди загинули, – з болем говорить В’ячеслав.Після майже трьох місяців життя у воєнному Маріуполі В’ячеслав наважився вибиратися. Останньою переконливою краплею для нього став випадок з його приятелем, якого затримали загарбники.– Росіянин почав стріляти з пістолета під ноги зі словами «признавайтесь, кто из вас ВСУшник». І в одного з наших попало – рикошетом у руку. Якось його відпустили аж на 23-й мікрорайон до лікаря. Він, коли повернувся, каже: там на 23-ому, на околицях, майже мирне життя: там з дитячими візками матері гуляють! Давайте виходити, бо ми поблизу «Азовсталі», вони ж дожиматимуть тут наших, – згадує події тих днів пан Твердохліб.З міста виходили пішки. Дорогою часом хтось міг підвезти кілька кілометрів. В’ячеслав каже, що за себе страшно не було. Більше хвилювався за флешку, на якій закарбовані реальні докази злочинів росіян у Маріуполі.– Я знімав усе, що на той час відбувалося в місті. Ходив практично під обстрілами і намагався фільмувати все навколо. Робив це для того, щоб ці кадри побачив світ. Якби окупанти знайшли мій телефон, вони, безперечно, вбили б мене і водія, тому я довго мудрував, як цю інформацію винести з міста, – розповідає В’ячеслав Твердохліб. – А потім думав, як же заховати цю флешку, і зрештою спала на думку ідея з цукеркою, яку я провіз у кишені від Маріуполя до Запоріжжя.Тимчасовий прихисток В’ячеслав знайшов у Запоріжжі, де знімає сюжети про життя в обласному центрі й переселенців з Маріуполя для ютуб-каналу ТВ-7. Журналіст сумує за рідним містом і вже знає, про що будуть його сюжети після визволення Маріуполя.– Я хотів би згадати всіх людей, які загинули, але як це зробити… Напевно, я пройшов би місцями, де найбільше загинуло людей. Потім зайшов би до волонтерського центру, обійшов би місця, дорогі серцю, пам’яті… Можна все відбудувати – і житло, і храми, і театри – і навіть владу можна змінити будь-яку, але десятки тисяч загиблих людей неможливо повернути, – підсумовує телевізійний журналіст із Маріуполя В’ячеслав Твердохліб.

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