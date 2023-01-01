Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Потарась

Віталій Потарась, який 4 січня мав святкувати своє 46-річчя.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Віталій Григорович був надійною опорою для мами Ганни Григорівни, дружини Оксани Степанівни, синів Артура, Максима та доньки Вікторії. На початку березня загиблий Герой пішов боронити українську землю від російського агресора. Нині захищає незалежність та суверенітет України у боях з ворогом його син Артур", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 січня, виконуючи бойове завдання по захисту рідної держави, загинув житель села Велика Яблунька, що на Маневиччині,, який 4 січня мав святкувати своє 46-річчя.Про це повідомив голова Маневицької громади"Віталій Григорович був надійною опорою для мами, дружини, синівта доньки. На початку березня загиблий Герой пішов боронити українську землю від російського агресора. Нині захищає незалежність та суверенітет України у боях з ворогом його син Артур", - йдеться в повідомленні.

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