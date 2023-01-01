Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Потарась

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Потарась
3 січня, виконуючи бойове завдання по захисту рідної держави, загинув житель села Велика Яблунька, що на Маневиччині, Віталій Потарась, який 4 січня мав святкувати своє 46-річчя.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

"Віталій Григорович був надійною опорою для мами Ганни Григорівни, дружини Оксани Степанівни, синів Артура, Максима та доньки Вікторії. На початку березня загиблий Герой пішов боронити українську землю від російського агресора. Нині захищає незалежність та суверенітет України у боях з ворогом його син Артур", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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