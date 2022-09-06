Більшість шкіл на Волині продовжують працювати в змішаній формі

Більшість шкіл на Волині продовжують працювати в змішаній формі
На Волині після зимових канікул школярі повертаються до навчання. Більшість старшокласників продовжують працювати у змішаній формі.

Про це розповіла Суспільному заступниця обласного управління освіти Тетяна Соломіна.

Усього в області – 561 школа. Наразі заняття відновили 110 закладів освіти. "Це орієнтовно 11% від загальної кількості. З понеділка, 16-го січня, до занять приступають ще 352 заклади", – додала заступниця.

Зі слів Тетяни Соломіної, на очну форму навчання усі школи області перейти не можуть через обмежені спроможності укриттів.

У Луцьку усі 38 загальноосвітніх шкіл розпочали другий семестр з 9 січня, – розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар: "Чому власне з цього часу, бо на відновлення освітнього процесу впливає безпекова ситуація, а безпекова ситуація зараз дає можливість".

Суспільне побувало у луцькому ліцеї № 27, де навчаються понад тисячу учнів. У ліцеї усі діти навчаються очно з кінця жовтня, відколи розпочалися перебої з електропостачанням.


Навчальний рік 2022-2023 учні на Волині розпочали у різних формах: онлайн, офлайн та змішаній. Рішення про форму роботи приймають директори шкіл, зважаючи на наявність та розмір укриттів. На початку серпня 2022-го Рада оборони Волині прийняла рішення, що школярі у прикордонних із Білоруссю громадах навчальний рік розпочнуть в онлайн режимі. Це 25 % від усіх шкіл Волині.

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Теги: Волинь, школи, навчання
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