На Волині проводитимуть навчальні стрільби: просять не панікувати





Про це Юрій Погуляйко.



"Сьогодні з 10.00 до 14.00 військовослужбовці неподалік смт Маневичі проводитимуть навчальні стрільби з стрілецької зброї та гранатометів. Прошу не хвилюватися", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 січня, з 10 до 14 год на Волині військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні з 10.00 до 14.00 військовослужбовці неподалік смт Маневичі проводитимуть навчальні стрільби з стрілецької зброї та гранатометів. Прошу не хвилюватися", - йдеться в повідомленні.

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