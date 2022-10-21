На Волині проводитимуть навчальні стрільби: просять не панікувати
Сьогодні, 10:50
Сьогодні, 13 січня, з 10 до 14 год на Волині військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні з 10.00 до 14.00 військовослужбовці неподалік смт Маневичі проводитимуть навчальні стрільби з стрілецької зброї та гранатометів. Прошу не хвилюватися", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні з 10.00 до 14.00 військовослужбовці неподалік смт Маневичі проводитимуть навчальні стрільби з стрілецької зброї та гранатометів. Прошу не хвилюватися", - йдеться в повідомленні.
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