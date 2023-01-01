Росія намагається створити двохмільйонну армію, – розвідка
Сьогодні, 11:30
За оцінками воєнної розвідки України, країна-терорист намагається створити двохмільйонну армію.
Про це повідомляють у ГУР МОУ.
Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.
Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.
В Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.
За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.
Нагадаємо, що Росія готується до масованого ракетного удару. У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів і з території Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУР МОУ.
Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.
Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.
В Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.
За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.
Нагадаємо, що Росія готується до масованого ракетного удару. У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів і з території Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
Сьогодні, 11:42
Росія намагається створити двохмільйонну армію, – розвідка
Сьогодні, 11:30
У Нововолинську звільнилася заступниця міського голови
Сьогодні, 11:10
«У Маріуполі мертвих людей залишали просто на зупинках», – журналіст В’ячеслав Твердохліб
Сьогодні, 11:00
Медіа