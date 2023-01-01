Росія намагається створити двохмільйонну армію, – розвідка

Росія намагається створити двохмільйонну армію, – розвідка
За оцінками воєнної розвідки України, країна-терорист намагається створити двохмільйонну армію.

Про це повідомляють у ГУР МОУ.

Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

В Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

Нагадаємо, що Росія готується до масованого ракетного удару. У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів і з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
Сьогодні, 11:42
Росія намагається створити двохмільйонну армію, – розвідка
Сьогодні, 11:30
У Нововолинську звільнилася заступниця міського голови
Сьогодні, 11:10
«У Маріуполі мертвих людей залишали просто на зупинках», – журналіст В’ячеслав Твердохліб
Сьогодні, 11:00
На Волині проводитимуть навчальні стрільби: просять не панікувати
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
Сьогодні, 11:42
«У Маріуполі мертвих людей залишали просто на зупинках», – журналіст В’ячеслав Твердохліб «У Маріуполі мертвих людей залишали просто на зупинках», – журналіст В’ячеслав Твердохліб
Сьогодні, 11:00
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Потарась Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Потарась
Сьогодні, 10:27
Біля чотирьох населених пунктів на Донбасі тривають найзапекліші бої. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Біля чотирьох населених пунктів на Донбасі тривають найзапекліші бої. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
12 січень, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ провела масштабні тренування поблизу Білорусі
Сьогодні, 11:42
 0
Росія намагається створити двохмільйонну армію, – розвідка
Сьогодні, 11:30
 0
У Нововолинську звільнилася заступниця міського голови
Сьогодні, 11:10
 0
«У Маріуполі мертвих людей залишали просто на зупинках», – журналіст В’ячеслав Твердохліб
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині проводитимуть навчальні стрільби: просять не панікувати
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8