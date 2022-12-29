У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів із Білорусі





Про це повідомив під час телемарафону представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише



«Ми бачили останні місяці, що основні удари все ж таки були з боку росії – це з Чорного моря, з окупованої території, з території росії зі східного та північного напрямків. З Білорусі було, звичайно, менше застосування. Втім, територія Білорусі постійно використовується російськими військами для того, аби проводити там певні маневри, для знаходження там авіаційного угруповання вкс росії, літаків спеціального призначення, що надають радіолокаційну підтримку, тощо. Тому загроза завжди залишається», – повідомив Ігнат.



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Він нагадав, що саме з території Білорусі летіла більша частина балістичних ракет на початку повномасштабного вторгнення, зокрема Іскандери, Точка-У та інші. Ігнат також зазначив, що в Білорусі зараз знаходяться оперативно-тактичні комплекси росіян, є ракети С-300, С-400, тож загроза з території Білорусі, звісно, існує.



Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що в Білорусі недостатньо військ для нового наземного вторгнення в Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Існує загроза завдання ракетних ударів ворожими військами з Білорусі, попри те, що останні обстріли здійснювалися переважно з території РФ або тимчасово окупованих територій.Про це повідомив під час телемарафону представник командування Повітряних сил ЗСУпише Слово і Діло. «Ми бачили останні місяці, що основні удари все ж таки були з боку росії – це з Чорного моря, з окупованої території, з території росії зі східного та північного напрямків. З Білорусі було, звичайно, менше застосування. Втім, територія Білорусі постійно використовується російськими військами для того, аби проводити там певні маневри, для знаходження там авіаційного угруповання вкс росії, літаків спеціального призначення, що надають радіолокаційну підтримку, тощо. Тому загроза завжди залишається», – повідомив Ігнат.Він нагадав, що саме з території Білорусі летіла більша частина балістичних ракет на початку повномасштабного вторгнення, зокрема Іскандери, Точка-У та інші. Ігнат також зазначив, що в Білорусі зараз знаходяться оперативно-тактичні комплекси росіян, є ракети С-300, С-400, тож загроза з території Білорусі, звісно, існує.Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантзапевняє, що в Білорусі недостатньо військ для нового наземного вторгнення в Україну.

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