У ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі
Сьогодні, 13:07
Наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.
Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу, пише ТСН.
"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив представник ЗСУ.
Він наголосив, що минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу, пише ТСН.
"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив представник ЗСУ.
Він наголосив, що минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС, – ЗМІ
Сьогодні, 13:37
У ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі
Сьогодні, 13:07
Водій в’їхав у поліцейську автівку: у місті на Волині – ДТП
Сьогодні, 12:58
Медіа