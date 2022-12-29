У ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі

У ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі
Наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу, пише ТСН.

"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив представник ЗСУ.

Він наголосив, що минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

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Теги: ракета, російська авіація, ЗСУ, Білорусь
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