У ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі





Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу, пише



"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив представник ЗСУ.



Він наголосив, що минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУпід час брифінгу, пише ТСН "Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив представник ЗСУ.Він наголосив, що минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

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