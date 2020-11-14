Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС, – ЗМІ
Сьогодні, 13:37
Однією з причин, чому ЄС не карав Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій, є прохання самої України.
Про це за своїми джерелами повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ", – написав він у своєму Twitter.
Як повідомлялося, у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії – країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна-ЄС у Києві, запланованого на початок лютого.
Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У даному випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".
Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі.
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Про це за своїми джерелами повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ", – написав він у своєму Twitter.
Як повідомлялося, у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії – країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна-ЄС у Києві, запланованого на початок лютого.
Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У даному випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".
Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі.
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Коментарі 1
A наxera нам 450 депутатів-мародерів в Верховній зРаді з незаконно мародерно завищенними заплатами в 220000гр. коли населення скоротилося з 45міліонів до 25міліона людей з нещасними мізерними пенсіями в 2200гр.???над мертвими душами половина депутатів яких треба повиганяти а іншим дати зарплату по 22000гр. щоб не відривались від народу і перед тим дати пожити їм на 2200гр. три місяці щоб знали добре на собі яку пенсію призначили ці кати пенсіонерам!!
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