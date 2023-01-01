«Ми дуже цього хотіли»: під час відпустки волинський військовий встиг освідчитися та одружитися
Сьогодні, 14:11
Військовослужбовець Олексій Зінчук з села Мартинівка Луцького району воює від початку повномасштабної війни. За січневу десятиденну відпустку встиг освідчитися коханій дівчині Ірині та одружитися з нею.
Свою історію молоде подружжя розповіло Суспільному.
Олексій та Ірина познайомилися рік тому, у січні, напередодні повномасштабної війни. Дівчина прийшла працювати на те ж підприємство, де працював Олексій. Чоловік каже, що вона одразу йому сподобалася. Почали спілкуватися.
"У нього була повістка, і я почала переживати, а він – ні, мене тільки відмітять і все буде добре. Він казав, що в нього збори, там на місяць", – розповідає Ірина.
Після того, як Олексій пішов боронити Україну, спілкування пари відбувалось у телефонному режимі та по відеозв'язку. Спочатку боєць був на Миколаївському напрямку, – розповідає дружина, – тоді спілкувалися щодня. Нині ж служить на Донеччині біля Бахмута. Ірина каже: найважче, коли з коханим немає зв'язку.
"Треба цінувати те, що маєш і треба робити те, що хочеться. Я кажу до неї: усе, їду до тебе на каву. А вона не вірила, казала: "Та, ну, їдь-їдь", – розповідає Олексій.
Боєць слова дотримав, приїхав у десятиденну відпустку та одразу забрав Ірину на каву. 7 січня чоловік зробив пропозицію, а вже за три дні пара розписалися у Городищенській сільраді та відзначила створення сім’ї у колі найрідніших.
Найголовніше – це цінувати кожну мить, — говорить військовослужбовець Олексій Зінчук, – а ще, щоб закінчилась війна та настав мир. 14 січня він знову їде на фронт, у Бахмут, де також воює його рідний брат.
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Свою історію молоде подружжя розповіло Суспільному.
Олексій та Ірина познайомилися рік тому, у січні, напередодні повномасштабної війни. Дівчина прийшла працювати на те ж підприємство, де працював Олексій. Чоловік каже, що вона одразу йому сподобалася. Почали спілкуватися.
"У нього була повістка, і я почала переживати, а він – ні, мене тільки відмітять і все буде добре. Він казав, що в нього збори, там на місяць", – розповідає Ірина.
Після того, як Олексій пішов боронити Україну, спілкування пари відбувалось у телефонному режимі та по відеозв'язку. Спочатку боєць був на Миколаївському напрямку, – розповідає дружина, – тоді спілкувалися щодня. Нині ж служить на Донеччині біля Бахмута. Ірина каже: найважче, коли з коханим немає зв'язку.
"Треба цінувати те, що маєш і треба робити те, що хочеться. Я кажу до неї: усе, їду до тебе на каву. А вона не вірила, казала: "Та, ну, їдь-їдь", – розповідає Олексій.
Боєць слова дотримав, приїхав у десятиденну відпустку та одразу забрав Ірину на каву. 7 січня чоловік зробив пропозицію, а вже за три дні пара розписалися у Городищенській сільраді та відзначила створення сім’ї у колі найрідніших.
Найголовніше – це цінувати кожну мить, — говорить військовослужбовець Олексій Зінчук, – а ще, щоб закінчилась війна та настав мир. 14 січня він знову їде на фронт, у Бахмут, де також воює його рідний брат.
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