«Ми дуже цього хотіли»: під час відпустки волинський військовий встиг освідчитися та одружитися

Олексій Зінчук з села Мартинівка Луцького району воює від початку повномасштабної війни. Ірині та одружитися з нею.



Свою історію молоде подружжя розповіло



Олексій та Ірина познайомилися рік тому, у січні, напередодні повномасштабної війни. Дівчина прийшла працювати на те ж підприємство, де працював Олексій. Чоловік каже, що вона одразу йому сподобалася. Почали спілкуватися.



"У нього була повістка, і я почала переживати, а він – ні, мене тільки відмітять і все буде добре. Він казав, що в нього збори, там на місяць", – розповідає Ірина.



Після того, як Олексій пішов боронити Україну, спілкування пари відбувалось у телефонному режимі та по відеозв'язку. Спочатку боєць був на Миколаївському напрямку, – розповідає дружина, – тоді спілкувалися щодня. Нині ж служить на Донеччині біля Бахмута. Ірина каже: найважче, коли з коханим немає зв'язку.



"Треба цінувати те, що маєш і треба робити те, що хочеться. Я кажу до неї: усе, їду до тебе на каву. А вона не вірила, казала: "Та, ну, їдь-їдь", – розповідає Олексій.



Боєць слова дотримав, приїхав у десятиденну відпустку та одразу забрав Ірину на каву. 7 січня чоловік зробив пропозицію, а вже за три дні пара розписалися у Городищенській сільраді та відзначила створення сім’ї у колі найрідніших.



Найголовніше – це цінувати кожну мить, — говорить військовослужбовець Олексій Зінчук, – а ще, щоб закінчилась війна та настав мир. 14 січня він знову їде на фронт, у Бахмут, де також воює його рідний брат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьз села Мартинівка Луцького району воює від початку повномасштабної війни. За січневу десятиденну відпустку встиг освідчитися коханій дівчині та одружитися з нею.Свою історію молоде подружжя розповіло Суспільному Олексій та Ірина познайомилися рік тому, у січні, напередодні повномасштабної війни. Дівчина прийшла працювати на те ж підприємство, де працював Олексій. Чоловік каже, що вона одразу йому сподобалася. Почали спілкуватися."У нього була повістка, і я почала переживати, а він – ні, мене тільки відмітять і все буде добре. Він казав, що в нього збори, там на місяць", – розповідає Ірина.Після того, як Олексій пішов боронити Україну, спілкування пари відбувалось у телефонному режимі та по відеозв'язку. Спочатку боєць був на Миколаївському напрямку, – розповідає дружина, – тоді спілкувалися щодня. Нині ж служить на Донеччині біля Бахмута. Ірина каже: найважче, коли з коханим немає зв'язку."Треба цінувати те, що маєш і треба робити те, що хочеться. Я кажу до неї: усе, їду до тебе на каву. А вона не вірила, казала: "Та, ну, їдь-їдь", – розповідає Олексій.Боєць слова дотримав, приїхав у десятиденну відпустку та одразу забрав Ірину на каву. 7 січня чоловік зробив пропозицію, а вже за три дні пара розписалися у Городищенській сільраді та відзначила створення сім’ї у колі найрідніших.Найголовніше – це цінувати кожну мить, — говорить військовослужбовець Олексій Зінчук, – а ще, щоб закінчилась війна та настав мир. 14 січня він знову їде на фронт, у Бахмут, де також воює його рідний брат.

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