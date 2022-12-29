До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ
Сьогодні, 14:35
У Республіку Білорусь прибула комісія Міністерства оборони Російської Федерації на чолі з Головнокомандувачем Сухопутних військ генералом армії Олегом Салюковим.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РБ.
"Проінспектовано військові частини та підрозділи російського компоненту регіонального угруповання військ (сил), що знаходяться на полігонах Збройних Сил Республіки Білорусь. Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та дана оцінка їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь військової безпеки Союзної держави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі.
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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РБ.
"Проінспектовано військові частини та підрозділи російського компоненту регіонального угруповання військ (сил), що знаходяться на полігонах Збройних Сил Республіки Білорусь. Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та дана оцінка їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь військової безпеки Союзної держави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з Білорусі.
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