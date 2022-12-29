До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ

Олегом Салюковим.



Про це повідомили у пресслужбі



"Проінспектовано військові частини та підрозділи російського компоненту регіонального угруповання військ (сил), що знаходяться на полігонах Збройних Сил Республіки Білорусь. Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та дана оцінка їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь військової безпеки Союзної держави", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





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