Окупанти найближчим часом можуть намагатися захопити всю Донеччину та наступати на Запоріжжі, – Генштаб ЗСУ





Про це на брифінгу 12 січня розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише



Наразі ж найбільша активність росіян на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. «Ворог розраховує перехопити стратегічну ініціативу», — сказав Громов.



Зокрема він прокоментував ситуацію у Соледарі на Донеччині: «Бої ідуть, бої запеклі». Наголосивши, що наразі недоречно оцінювати, яку частину міста контролюють Сили оборони, а яку — окупанти.



Також у Генштабі прогнозують, що російські війська продовжать завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні. Крім того, протягом року зберігатиметься загроза наступу з території Білорусі.



«Наразі формування ударного угруповання для відновлення наступу (з Білорусі — ред.) не спостерігається», — сказав Громов.



Під час війни Росія намагається збільшити чисельність своєї армії до 1,5 мільйона осіб та сформувати щонайменше 20 нових дивізій.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові прогнозують, що найближчим часом окупанти можуть намагатися захопити всю Донецьку область, а надалі — активізувати наступ для захоплення лівобережної частини Запорізької області.Про це на брифінгу 12 січня розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, пише Громадське Наразі ж найбільша активність росіян на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. «Ворог розраховує перехопити стратегічну ініціативу», — сказав Громов.Зокрема він прокоментував ситуацію у Соледарі на Донеччині: «Бої ідуть, бої запеклі». Наголосивши, що наразі недоречно оцінювати, яку частину міста контролюють Сили оборони, а яку — окупанти.Також у Генштабі прогнозують, що російські війська продовжать завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні. Крім того, протягом року зберігатиметься загроза наступу з території Білорусі.«Наразі формування ударного угруповання для відновлення наступу (з Білорусі — ред.) не спостерігається», — сказав Громов.Під час війни Росія намагається збільшити чисельність своєї армії до 1,5 мільйона осіб та сформувати щонайменше 20 нових дивізій.Нагадаємо, що командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України

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