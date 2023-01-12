Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, – ГУР





Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на дані Головного Управління Розвідки Міноборони, пише



“Командування ЗС РФ посилює угруповання військ (сил) на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках”, - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань (минулого тижня – 250). Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ (сил) на території РБ.



Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою.



Нагадуємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Збройних сил Росії посилює угруповання військ на території України.Про це повідомляє заступниця міністра оборониіз посиланням на дані Головного Управління Розвідки Міноборони, пише LB.ua “Командування ЗС РФ посилює угруповання військ (сил) на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках”, - йдеться в повідомленні.Зазначається, що станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань (минулого тижня – 250). Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ (сил) на території РБ.Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою.Нагадуємо, що РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною

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