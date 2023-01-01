РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною: карта боїв ISW

РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною: карта боїв ISW
Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про ситуацію в Соледарі та біля Кремінної. РФ знову бреше про свої успіхи, адже насправді рашисти зазнають чимало поразок.

Про це пише УНІАН.

"Російські джерела стверджували, що російські війська захопили більшу частину Соледара, оскільки бої в селищі тривали 11 січня, хоча ISW не може підтвердити повне захоплення міста росіянами", - зазначено у звіті аналітиків.

Російські пропагандисти стверджують, що війська країни-агресора нібито вже повністю захопили Соледар. Однак серед них знайшлися і ті, хто не підтвердив цю інформацію. Так, один з російських блогерів заявив, що сили окупантів не можуть оточити українських військових, який захищають Соледар.

"11 січня російські війська продовжили наступальні операції в районі Соледара. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбили атаки російських військ в 19 км на північний схід від Соледара в районі Спірного, Роздолівки та Веселого. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Підгородне (6 км на північний захід від Соледар) і що частини ВДВ Росії оточили Соледар з півночі і півдня", - наводять інформацію аналітики.
РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною: карта боїв ISW

На тлі всього цього пропагандисти, пов'язані з ПВК "Вагнера", намагаються приписати собі так звані "тактичні успіхи" РФ. За даними експертів, засновник ПВК Євген Пригожин продовжує приписувати собі "заслуги", говорячи про Соледар.

У напрямку Сватового сили РФ намагалися відновити втрачені позиції. Однак рашисти зазнають поразки та не можуть похвалитися успіхами. Крім цього, українські захисники продовжують контрнаступальні операції в районі Кремінної.

"На кадрах з геолокацією, опублікованих 11 січня російським безпілотником, видно українські сили в лісах ближче до Дібрової (5 км на північний захід від Кремінної). Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська знищили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Кузьміна (2 км на північний захід від Кремінної) і Григорівки (11 км на південь від Кремінної). Командир БАРС-13 заявив, що українські сили проявляють особливу активність в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і планують відрізати Кремінну, оточивши її з півдня, хоча ISW не дає оцінок конкретних операцій українських військ", - додали аналітики.

"11 січня українські сили продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. Російські джерела стверджували, що українські сили завдавали ударів по російських тилах в районі н.п. Чорнухине (65 км на північний схід від Донецька) і Золоте (43 км на південний схід від Кремінної) в Луганській області ракетами HIMARS", - додали аналітики.

Нагадаємо, що більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару.

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Теги: Росія, Україна, війна
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