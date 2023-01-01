РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною: карта боїв ISW





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"Російські джерела стверджували, що російські війська захопили більшу частину Соледара, оскільки бої в селищі тривали 11 січня, хоча ISW не може підтвердити повне захоплення міста росіянами", - зазначено у звіті аналітиків.



Російські пропагандисти стверджують, що війська країни-агресора нібито вже повністю захопили Соледар. Однак серед них знайшлися і ті, хто не підтвердив цю інформацію. Так, один з російських блогерів заявив, що сили окупантів не можуть оточити українських військових, який захищають Соледар.



"11 січня російські війська продовжили наступальні операції в районі Соледара. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбили атаки російських військ в 19 км на північний схід від Соледара в районі Спірного, Роздолівки та Веселого. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Підгородне (6 км на північний захід від Соледар) і що частини ВДВ Росії оточили Соледар з півночі і півдня", - наводять інформацію аналітики.



На тлі всього цього пропагандисти, пов'язані з ПВК "Вагнера", намагаються приписати собі так звані "тактичні успіхи" РФ. За даними експертів, засновник ПВК Євген Пригожин продовжує приписувати собі "заслуги", говорячи про Соледар.



У напрямку Сватового сили РФ намагалися відновити втрачені позиції. Однак рашисти зазнають поразки та не можуть похвалитися успіхами. Крім цього, українські захисники продовжують контрнаступальні операції в районі Кремінної.



"На кадрах з геолокацією, опублікованих 11 січня російським безпілотником, видно українські сили в лісах ближче до Дібрової (5 км на північний захід від Кремінної). Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська знищили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Кузьміна (2 км на північний захід від Кремінної) і Григорівки (11 км на південь від Кремінної). Командир БАРС-13 заявив, що українські сили проявляють особливу активність в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і планують відрізати Кремінну, оточивши її з півдня, хоча ISW не дає оцінок конкретних операцій українських військ", - додали аналітики.



"11 січня українські сили продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. Російські джерела стверджували, що українські сили завдавали ударів по російських тилах в районі н.п. Чорнухине (65 км на північний схід від Донецька) і Золоте (43 км на південний схід від Кремінної) в Луганській області ракетами HIMARS", - додали аналітики.



Нагадаємо, що

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