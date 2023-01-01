На Волині у житловому будинку горіло горище

Рятувальники ліквідували пожежу в селищі Голоби Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.11 січня бійці 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та відділення рятувальників з ДПРЧ-4 Ковеля ліквідували пожежу в житловому будинку на вулиці Миру в селищі.Пожежа виникла на горищі житлового будинку вранці, повідомлення до служби 101 надійшло о 05:33. Для гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимлення.В гасінні пожежі допомагала команда вогнеборців місцевої пожежної охорони с. Радошин Ковельського району. Вогнем знищено 10 м2 шиферного покриття, пошкоджено крокви та речі домашнього вжитку на горищі. Пожежу ліквідовано о 06:30. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.