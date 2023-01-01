На Волині у житловому будинку горіло горище
Сьогодні, 10:10
Рятувальники ліквідували пожежу в селищі Голоби Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
11 січня бійці 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та відділення рятувальників з ДПРЧ-4 Ковеля ліквідували пожежу в житловому будинку на вулиці Миру в селищі.
Пожежа виникла на горищі житлового будинку вранці, повідомлення до служби 101 надійшло о 05:33. Для гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимлення.
В гасінні пожежі допомагала команда вогнеборців місцевої пожежної охорони с. Радошин Ковельського району. Вогнем знищено 10 м2 шиферного покриття, пошкоджено крокви та речі домашнього вжитку на горищі. Пожежу ліквідовано о 06:30. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
11 січня бійці 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та відділення рятувальників з ДПРЧ-4 Ковеля ліквідували пожежу в житловому будинку на вулиці Миру в селищі.
Пожежа виникла на горищі житлового будинку вранці, повідомлення до служби 101 надійшло о 05:33. Для гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимлення.
В гасінні пожежі допомагала команда вогнеборців місцевої пожежної охорони с. Радошин Ковельського району. Вогнем знищено 10 м2 шиферного покриття, пошкоджено крокви та речі домашнього вжитку на горищі. Пожежу ліквідовано о 06:30. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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