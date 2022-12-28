Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
Сьогодні, 10:46
11 січня 2023 року бригада Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працювала на деокупованій території Херсонської області.
Про це повідомили на сторінці медиків у Фейсбук.
Волинські медики допомагають жителям у с.Хрещенівка. За добу оглянули 47 осіб, з них – 3 дітей.
Також медики провели навчавння для наших бійців по домедичній допомозі.
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Про це повідомили на сторінці медиків у Фейсбук.
Волинські медики допомагають жителям у с.Хрещенівка. За добу оглянули 47 осіб, з них – 3 дітей.
Також медики провели навчавння для наших бійців по домедичній допомозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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