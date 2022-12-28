Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО

Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
11 січня 2023 року бригада Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працювала на деокупованій території Херсонської області.

Про це повідомили на сторінці медиків у Фейсбук.

Волинські медики допомагають жителям у с.Хрещенівка. За добу оглянули 47 осіб, з них – 3 дітей.

Також медики провели навчавння для наших бійців по домедичній допомозі.
Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО

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Теги: Хрещенівка, Волинь, медики
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