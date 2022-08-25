Піде ва-банк: чого очікувати від Росії на річницю повномасштабного вторгнення

Піде ва-банк: чого очікувати від Росії на річницю повномасштабного вторгнення
Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.

При цьому, за словами Данілова, у Кремлі вже "готуються до певних подій", оскільки "люблять дати".

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.

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Теги: Данілов, війна, плани РФ
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