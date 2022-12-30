На Волині судили ухилянта, який на 3D-принтері зробив печатку лікаря





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду від 30 грудня 2022 року, пише



11 грудня українські прикордонники затримали уродженця столиці Артема Коваля на контрольно-пропускному пункті залізничного сполучення «Ягодин» Волинської митниці. У них виникли питання до показаного посвідчення військовозобов’язаного та медичного висновку про непридатність до служби.



Згодом виявилось, що обидва документи киянин підробив. За інформацією слідства, ухилянт зробив усе це власноруч на домашньому принтері. В підробці вказав свої персональні дані, центр комплектування та соціальної підтримки, неправдивий діагноз, номери документів і дати їх видачі. Щоправда, якщо вірити описаним обставинам справи, то вдома в зловмисника є ще й 3D-принтер. На ньому, йдеться у вироку, він виготовив лікарську печатку. Потім нею і підробленим підписом лікаря засвідчив діагноз.



У суді ухилянт визнав свою винуватість. Суддя Степан Чишій вирішив оштрафувати чоловіка на 17 тисяч гривень. Йому також доведеться оплатити 1699 гривень судових витрат.



Вирок ще не набув законної сили, його ще можуть оскаржити.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Киянин підробив документи і хотів виїхати за кордон. Але плани зірвали прикордонники, тож чоловік потрапив під суд.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду від 30 грудня 2022 року, пише "Сила правди" 11 грудня українські прикордонники затримали уродженця столиціна контрольно-пропускному пункті залізничного сполучення «Ягодин» Волинської митниці. У них виникли питання до показаного посвідчення військовозобов’язаного та медичного висновку про непридатність до служби.Згодом виявилось, що обидва документи киянин підробив. За інформацією слідства, ухилянт зробив усе це власноруч на домашньому принтері. В підробці вказав свої персональні дані, центр комплектування та соціальної підтримки, неправдивий діагноз, номери документів і дати їх видачі. Щоправда, якщо вірити описаним обставинам справи, то вдома в зловмисника є ще й 3D-принтер. На ньому, йдеться у вироку, він виготовив лікарську печатку. Потім нею і підробленим підписом лікаря засвідчив діагноз.У суді ухилянт визнав свою винуватість. Суддявирішив оштрафувати чоловіка на 17 тисяч гривень. Йому також доведеться оплатити 1699 гривень судових витрат.Вирок ще не набув законної сили, його ще можуть оскаржити.Нагадаємо, що двом жителям міста Нововолинськ, які продавали автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомили про підозру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію