У волинянина вдома знайшли пістолет

У волинянина вдома знайшли пістолет
Поліцейські вилучили у 42-річного горохівчанина пістолет. Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Стартовий пістолет Ekol Botan із ознаками переробки оперативники виявили учора, 11 січня, за місцем проживання волинянина.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Якщо з’ясується, що вилучений предмет є вогнепальною зброєю, то волинянину загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: пістолет, Горохів
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