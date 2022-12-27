У волинянина вдома знайшли пістолет

Поліцейські вилучили у 42-річного горохівчанина пістолет. Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Стартовий пістолет Ekol Botan із ознаками переробки оперативники виявили учора, 11 січня, за місцем проживання волинянина.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Якщо з’ясується, що вилучений предмет є вогнепальною зброєю, то волинянину загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі.Слідство триває.