У волинянина вдома знайшли пістолет
Сьогодні, 11:26
Поліцейські вилучили у 42-річного горохівчанина пістолет. Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Стартовий пістолет Ekol Botan із ознаками переробки оперативники виявили учора, 11 січня, за місцем проживання волинянина.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Якщо з’ясується, що вилучений предмет є вогнепальною зброєю, то волинянину загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Стартовий пістолет Ekol Botan із ознаками переробки оперативники виявили учора, 11 січня, за місцем проживання волинянина.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Якщо з’ясується, що вилучений предмет є вогнепальною зброєю, то волинянину загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинянина вдома знайшли пістолет
Сьогодні, 11:26
У місті на Волині демонтували пам’ятник Зої Космодем’янській
Сьогодні, 11:20
Медіа