Орденом «За мужність» посмертно нагородили військового з Волині Андрія Ващука

Андрій Ващук із міста Каменя-Каширського посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



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Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв загиблому воїну цю державну відзнаку за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.



Сьогодні, 12 січня 2023 року, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з міським головою Віктором Пасем і військовим комісаром Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Сергієм Гладуном вручили нагороду рідним загиблого Героя.



"Ми повинні пам'ятати про неймовірно високу ціну свободи та про тих, хто до останнього її виборював. Їхні подвиги вписані в новітню історію країни. Шана та спомин! Назавжди в серцях!" – зазначила Ольга Петрівна.



Андрій Ващук загинув 3 травня під містом Ізюм на Харківщині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїніз міста Каменя-Каширського посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.Про це повідомили у Камінь-Каширській військовій райдержадміністрації.Президентсвоїм указом присвоїв загиблому воїну цю державну відзнаку за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.Сьогодні, 12 січня 2023 року, начальниця районної військової адміністраціїспільно з міським головоюі військовим комісаром Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримкивручили нагороду рідним загиблого Героя."Ми повинні пам'ятати про неймовірно високу ціну свободи та про тих, хто до останнього її виборював. Їхні подвиги вписані в новітню історію країни. Шана та спомин! Назавжди в серцях!" – зазначила Ольга Петрівна.

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